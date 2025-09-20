[헤럴드경제 = 김상수 기자] “왜 이걸 하수구에 밀어 넣어?”

지난 9월 중순. 200년 만에 한 번 있을 법한 폭우가 쏟아진 전북 군산. 가까스로 홍수 피해를 피했던 이곳에서 한 노인의 사진이 SNS를 달궜다.

하수구에 담배꽁초를 밀어 넣는 모습. 이 사진을 제보한 이는 “비가 많이 와서 곳곳이 잠겼다”며 “이튿날 촬영한 장면인데 항아리 안에 꽁초와 쓰레기가 가득했다”고 전했다.

담배꽁초 하나는 특별하지 않다. 길에서 하나쯤 버릴 수도 있다. 쓰레기통은 없고, 그러다 보니 그냥 길가에 버린다. 그 꽁초는 길옆 하수구로 가고, 어느 순간 꽁초는 하수구를 막을 만큼 쌓인다.

흡연은 개인의 자유다. 문제는 그 피해를 모두가 보는 데에 있다. 신경 써서 세보면 정말 생각보다 많다. 대로는 대로대로, 골목길은 골목길대로 일상에 뗄 수 없는, 하지만 굳이 고개를 숙여야만 보이는 바로 그것, 하수구다.

2015년 국립재난안전연구원 연구에 따르면, 배수구가 나뭇가지나 토사보다 비닐·플라스틱류 쓰레기로 막힐 경우 도심 침수 피해가 3배 이상 커지는 것으로 나타났다. 지난 5월 충남 당진 역시 괴물 폭우 당시 배수로가 쓰레기에 막히면서 고동색 빗물이 도로 위로 역류, 대규모 침수가 발생한 바 있다.

담배꽁초는 통상 종이류, 혹은 솜 등의 재질로 오해하기 쉽다. 하지만 담배꽁초의 대부분을 차지하는 필터는 ‘셀룰로스아세테이트’란 플라스틱 재질로 돼 있다. 섬유 외에 필름, 플라스틱 등에도 쓰이는 재질이다. 담배꽁초를 하수구에 버리는 건 플라스틱을 하수구에 버리는 셈.

플라스틱을 길에 버리는 것도 문제겠지만 그 장소가 하수구라면 상황은 좀 더 심각하다. 담배꽁초를 더한 빗물은 하수구를 통해 결국 강으로, 바다로 가는 여정이다. 물과 함께 긴 여정 동안 일부 용해되고 일부 섞이며 미세플라스틱 주범이 된다. 홍수열 자원순환사회경제연구소장은 “도심에서 나온 플라스틱 쓰레기 중 바다로 갈 가능성이 가장 큰 게 담배꽁초”라고 지적한다.

미세플라스틱의 역습은 이미 곳곳에 경고음을 울리고 있다. 물에 퍼진 미세플라스틱은 생태계 먹이사슬을 타고 축적돼 결국 인간에 돌아온다. 최근 한국생명공학연구원은 동물실험을 통해 어미가 섭취한 초미세플라스틱이 모유 수유를 거쳐 자손에게 전달돼 뇌와 장기에 축적된다는 사실을 확인, 발표했다.

오늘 하수구에 버린 담배꽁초와 그 안에 담긴 미세플라스틱이 하수구를 거쳐 강과 바다, 물, 먹이사슬 등을 거쳐 다시 우리의 몸으로 돌아오는 것. 심지어 그 꽁초의 질긴 역습은 내 아이들까지 이어진다.

우리가 버리는 담배꽁초는 얼마나 될까? 통계청과 질병관리청 등의 통계조사에 따르면, 19세 이상 흡연율(2019년 기준)은 21.5%. 19세 이상 인구수(4392만9147명)를 기준으로 따지면 흡연자는 944만명가량으로 추산된다.

흡연자의 하루 평균 흡연량은 12.4개비. 종합하면, 하루에 쏟아지는 담배꽁초 추정치는 117115105.9개비. 1억 개비가 넘는다.