AI 에이전트, 인간 확인 없이 웹 결제 가능 결제 주체로 떠오른 AI…제도·보안 인프라 구축 시급

[헤럴드경제=유혜림 기자] “비트코인 가격이 10만달러 밑으로 내려오면 매수해줘.”

이 같은 명령을 받은 인공지능(AI) 에이전트가 사용자 확인 없이 자동으로 결제하는 시대가 머지않았다. 올해 암호화폐 거래소 코인베이스가 사람의 개입 없이 웹상에서 결제를 수행할 수 있는 인터넷 결제 프로토콜 ‘X402’를 발표하면서다. 이에 전문가들은 “스테이블코인이 AI 기반 상거래에서 핵심 결제 수단이 될 것”이라며 자금세탁 방지와 보안 체계를 아우르는 제도 기반을 마련해야 한다고 강조했다.

“AI 에이전트 시대, 스테이블코인은 핵심 인프라”

국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 이주희 더불어민주당 의원과 한국핀테크산업협회는 지난 18일 국회 의원회관에서 ‘디지털코인 시대 개막과 디지털 인프라 강화’를 주제로 관련 세미나를 개최했다. AI 에이전트는 인간의 개입 없이 자율적으로 의사결정을 내리는 소프트웨어로 향후 상거래·금융 환경에 변화를 가져올 것으로 예상된다.

이때 AI 에이전트가 입력된 조건을 바탕으로 결제하기 위해선 코드를 통한 프로그래밍이 필요하다. 이 때문에 가치 안정성이 담보된 스테이블코인이 핵심 결제 수단으로 쓰일 수 있다는 것이다. 예컨대 “가입·결제가 필요한 자료는 5만원 한도 내에서 직접 결제하고 원천까지 수집·정리하라”는 지시도 가능해진다.

AI 기반 자율 결제 사례는 이미 등장하고 있다. 대표적인 예시로 버추얼 프로토콜의 AI 인플루언서 ‘루나(LUNA)’는 콘텐츠 기획부터 음악 생성, 영상 편집까지 또다른 AI 에이전트끼리 협력해 사람의 개입 없이 자율적으로 콘텐츠를 제작한다. 실제로 작년 말 루나가 SNS에서 다른 AI인 ‘스틱스’에게 이미지 제작을 요청하고 토큰으로 대가를 정산하는 장면이 시연되어 주목받았다.

해외에선 이미 스테이블코인이 머니마켓펀드(MMF)나 금 등 토큰화된 자산의 기초 결제 수단으로 활용되고 있다. 여기에 AI 에이전트 기술이 결합되면, 결제 및 상거래의 사용처는 폭발적으로 증가할 전망이다. 보스턴컨설팅그룹(BCG)은 AI 에이전트 시장이 2030년까지 연평균 45% 성장할 것으로 전망한 바 있다.

스테이블코인은 기존 결제 방식인 신용카드나 계좌 이체보다 수수료 부담이 적고, 일반적인 암호화폐보다 가치 안정성이 높다는 점에서 주목받고 있다. 초소액 결제도 가능해지면서 다양한 산업에서 활용 가능성이 열리고 있다. 이근주 한국핀테크산업협회 회장은 “AI 에이전트가 금융 거래의 주요 주체로 떠오르면서 스테이블코인은 기계 간 거래(M2M)와 자동화된 결제 시스템의 필수 인프라가 될 것”이라고 말했다.

AI에게 금융규제 어떻게 적용할까

AI 기반 결제를 가능케 하는 디지털 기축통화로서 스테이블코인의 가능성은 충분하지만 실제 상용화를 위해선 다양한 제도적 정비가 필수적이라는 지적도 이어졌다. 김효봉 법무법인 태평양 변호사는 “기존 금융법규가 ‘머신의 행위’에 어떻게 적용될지, 본인확인(KYC)·자금세탁방지(AML) 의무를 어떤 단계에서 집행할지는 추가적인 논의가 필요하다”고 강조했다.

AI가 결제 주체로 활동하게 되면, 실제 사용자의 식별이 어려워지는 문제도 발생한다. 송금·결제를 AI가 자율적으로 실행하는 만큼 그 배후 실소유자를 식별할 수 있는 신원 추적 체계가 필수라는 것이 전문가들의 공통된 진단이다.

소비자 보호 역시 중요한 이슈다. 블록체인 결제는 일단 진행되면 취소가 어려워 환불이나 분쟁 해결 제도 마련이 필요하며, 미성년자·고령자 등 취약 계층 보호 장치도 필수적이다. 또한 세무·회계·법적 정합성을 갖추기 위해 발행인·지갑·거래소 간 보고 데이터 표준을 통일할 필요가 있다.

김효봉 변호사는 “상호운용성 표준은 특히 중요하다”며 “미국은 국립표준기술연구소(NIST)와 대통령 직속 디지털자산시장 실무그룹(PWG)을 중심으로 자국에 유리한 표준을 선제적으로 제시하고 있다. 우리도 결제망 보안, 거버넌스 요건 등 스테이블코인 결제 인프라 구축을 위한 요건을 지금부터 본격적으로 논의해야 한다”고 말했다.