선원 6명은 무사 구조 “조업 중 갑자기 뒤집혀 구명조끼 못입고 탈출”

[헤럴드경제=정호원 기자] 부산 앞바다에서 조업 중이던 79톤급 어선이 침몰해 1명이 숨지고 1명이 실종됐다.

19일 울산해양경찰서에 따르면 이날 오전 11시 52분께 부산 송정항 동쪽 약 61.6㎞ 해상에서 부산 영도 선적 79톤급 외끌이저인망 어선 A호의 위성조난신호(EPIRB)가 접수됐다. 전날 밤 오후 11시 4분께 부산 남항을 출항한 이 배에는 한국인 3명과 인도네시아인 5명 등 8명이 타고 있었다.

인근 어선에 의해 한국인 3명, 인도네시아인 4명 등 7명은 근처 어선들에 의해 구조됐으나 이 중 60대 한국인 선장은 심정지 상태로 병원으로 옮겨진 후 사망했다. 인도네시아인 1명은 여전히 실종 상태다. 해경은 경비함정과 항공기 등을 동원해 사고 지점 인근을 수색했지만 아직 실종자를 발견하지 못했다.

오후 6시께부터 야간 수색을 시작하고 함정 6척과 항공기 1대를 투입해 사고 주변 해역을 수색하고 있다. 해경 관계자는 “현재 사고 해역에 초속 14∼16m의 강풍과 함께 최대 3m 높이의 파도가 일고 있어 수색에 어려움을 겪는 상황”이라고 설명했다.

구조된 선원들의 진술에 따르면 사고 어선은 그물을 끌어올리면서 방향을 틀던 중 갑자기 뒤집혔고, 모두 구명조끼를 착용하지 못한 채 바다로 탈출해야 했다. 실종된 인도네시아 선원도 구명조끼를 입지 않은 상태였던 것으로 파악됐다.

해경은 인명 구조에 집중하는 한편, 추후 선체를 인양해 정확한 사고 원인을 조사할 예정이다. 선체 위성조난신호 발신 지점 인근 수심 170ｍ 해저에 가라앉아 있는 것으로 추정된다.