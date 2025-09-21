금융위 “과태료와 징벌적 과징금 부과 방안 검토” KT 주가, 코스피 상승세 불구 4%대 하락세

[헤럴드경제=김유진 기자] KT 해킹 사태로 주가 불확실성도 커지고 있다. 그간 5% 안팎 배당수익률이 주가 하방을 지지할 것이란 전망이 있었지만 KT가 피해 규모를 뒤늦게 신고한 사실이 알려지면서 ‘단기 악재’ 리스크가 확대됐다. 서버 침해 사실 논란이 늑장 신고 논란으로까지 확산된만큼 시장이 단기 악재와 배당 매력 중 어느 요인에 주목할 지 이목이 쏠린다.

KT 서버 침해와 롯데카드 해킹 사태 등 연쇄 보안 사고가 불거진 가운데, 과학기술정보통신부와 금융위원회는 19일 정부서울청사에서 합동 브리핑을 열고 “기업 보안 체계를 원점에서 재검토하고 재발 방지를 위한 종합 대책을 마련하겠다”고 밝혔다. 해킹 피해 사실을 늦게 신고하거나 누락할 경우 과태료와 징벌적 과징금을 부과하는 방안을 검토하고, 기업의 보안 투자 확대와 CISO 권한·예산 강화를 추진하겠다는 방침이다.

KT는 지난 8월 말부터 경기 광명·서울 금천·경기 부천 지역에서 무단 소액결제 피해가 발생해 8일 한국인터넷진흥원(KISA)에 신고했다. 이후 자체 점검에서 서버 침해 흔적 4건과 의심 정황 2건을 추가로 확인했지만, 15일 인지한 사실을 18일 밤에야 보고해 ‘24시간 내 신고’ 의무 규정을 위반했다.

계속된 잡음은 주가에도 반영됐다. 19일 한국거래소에 따르면 KT 주가는 종가 기준 약 5만800원으로, 사태가 처음 불거진 8일(5만3100원) 대비 4% 넘게 하락했다. 같은 기간 코스피 지수가 3219.59에서 약 3438로 6% 이상 오르며 상승한 것과 대조적이다. 국내 유가증권시장에서 사상 최고가 경신이 잇따르던 기간 동안 KT 주가는 하락세를 면치 못한 셈이다.

사태 이후 업계는 배당 매력과 단기 악재를 견줘보는 분위기였지만 계속된 피해규모 확대와 당국의 징벌적 과징금 부과 가능성까지 거론되는 상황에 주가 전망을 유지할 수 있을지는 미지수다.

최근까지 피해 규모는 확대되는 양상이다. 소액결제 피해자는 278명에서 362명으로 늘었고, 피해 금액은 1억7000만 원에서 2억4000만 원으로 증가했다. 불법 펨토셀에 노출된 고객은 2만 명을 넘어섰으며, 국제모바일가입자식별(IMSI), 국제단말기식별번호(IMEI) 등 기기 인증 관련 민감 정보 유출 가능성까지 제기돼 복제폰 우려도 커지고 있다.

최민하 삼성증권 연구원은 앞서 “이번 사고가 단기적으로 투자심리를 위축시킬 수 있다”며 “이용자 신뢰 훼손과 보안 투자 비용 부담이 변수”라고 설명했다. 김회재 대신증권 연구원도 “소액결제 사고는 단기적인 변동성 요인에 불과하다”며 “5% 이상으로 예상되는 배당수익률이 주가 하방 지지선 역할을 할 것”이라고 분석했다.