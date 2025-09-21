7거래일간 외국인 5조4216억·기관 2조4315억 순매수 관세 리스크에 현대차·기아 동반 매도

[헤럴드경제=문이림 기자] 코스피가 3400 고지에 안착하면서 사상 최고가 행진을 이어간 7거래일 동안 랠리의 중심에 서 있던 외국인과 기관은 자동차와 조선주를 팔아치운 것으로 나타났다.

21일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 10일부터 18일까지 ▷한화오션(1829억원) ▷삼성SDI(1307억원) ▷기아(1139억원) ▷현대차(997억원) ▷농심(652억원)을 순매도했다. 같은 기간 기관은 ▷현대차(1102억원) ▷에이피알(978억원) ▷기아(695억원) ▷HD현대중공업(674억원) ▷현대모비스(658억원)를 팔아치웠다.

코스피는 외국인 대규모 매수세와 양도세 대주주 기준 유지, 미국 금리 인하 기대감에 힘입어 7거래일 중 6거래일 상승하며 연속 사상 최고치를 갈아치웠다. 특히 지난 16일에는 11거래일 연속 오르며 3449.62포인트로 마감했다. 11거래일 연속 상승은 1990년대 이후 네 번째 기록이다. 1999년 6월(닷컴 버블), 2006년 4월(세계화·중국 성장), 2009년 7월(글로벌 금융위기 회복), 2019년 9월(미·중 무역협상 및 반도체 업황 기대) 국면에서 나타난 바 있다.

외국인은 같은 기간 코스피에서 총 5조4216억원을, 기관은 2조4315억원을 각각 순매수하며 지수 랠리를 이끌었다. 외국인과 기관투자자는 자동차와 조선주를 집중적으로 팔아치웠다.

현대차·기아는 외국인과 기관의 순매도 명단에 동시에 올랐다. 관세 부담이 매도 요인으로 꼽힌다. 이현욱 IBK투자증권 연구원은 “현 수준의 관세가 지속되면 현대차와 기아는 각각 월 4000억원, 3000억원대의 비용 부담을 질 수밖에 없다”며 “관세 및 부품 인하 시점이 미뤄질수록 업종 전반의 부담은 커질 수밖에 없다”고 설명했다. 이어 “2024년 기준 일본(150만대)과 한국(143만대)이 미국 자동차 수입 시장에서 2·3위를 차지했지만 관세 격차 탓에 한국 업체들의 가격 경쟁력은 상대적으로 불리해졌다”고 덧붙였다.

지난달부터 ‘마스가’ 기대감으로 급등했던 조선주에서는 외국인과 기관이 상대적으로 주가가 덜 오른 반도체로 이동하면서 매도세가 나타났다.

농심과 에이피알은 최근 ‘케데헌’ 기대감으로 상승했던 K-푸드·화장품 등 수출 소비재 업종에서 차익 실현 매물이 집중됐다.