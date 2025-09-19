보유 상장지수펀드 처분도 결정

[헤럴드경제=김지헌 기자]일본은행이 19일 기준금리를 0.5%로 동결했다.

일본은행은 19일 금융정책결정회의를 열고 기준금리인 단기 정책금리를 현행 수준에서 유지하기로 했다. 이로써 기준금리는 현행 0.5%에서 5회 연속 동결됐다.

일본은행이 금리동결한 이유로는 미국의 관세 정책에 따른 불확실성을 더 지켜볼 필요가 있는 점 등이 꼽힌다. 이번 동결 결정은 만장일치는 아니며 참석 위원 중 2명은 0.75%로 인상할 것을 주장했다.

일본은행은 “경기가 일부 약한 움직임도 있지만 완만하게 회복되고 있다”며 “각국 통상정책 전개와 이로 인한 해외 경제의 불확실성이 높은 상황”이라고 위험 요인을 평가했다.

앞서 일본은행은 지난해 3월 17년 만에 마이너스 금리 정책을 종료한 것을 시작으로 작년 7월 기준금리를 종전 0∼0.1%에서 0.25%로, 올해 1월에는 0.5%로 각각 올리고서 약 8개월간 0.5%를 유지해왔다.

이날 일본은행은 보유 상장지수펀드(ETF)와 부동산투자신탁(REIT)의 처분도 개시하기로 했다. 이와 관련해 시장 충격을 완화하기 위해 ETF는 연간 약 3300억엔(장부가 기준·약 3조1000억원), REIT는 연간 50억엔(약 470억원) 정도로 처분 규모를 제한해 매각 시기를 분산하기로 했다.