[헤럴드경제=최은지 기자] 미국과 중국 패권 전쟁이 ‘미래 먹거리’인 제약·바이오분야로 본격화되고 있다. 미국의 전방위 압박과 중국의 방어전이 이어지며 치열한 신경전을 펼치는 가운데 우리 기업들은 셈법이 복잡하다. 위기가 될 수도, 기회가 될 수도 있기 때문이다.

현재까지 해석은 분분하다. 중국 기업을 견제하는 생물보안법이 통과될 경우 위탁개발생산(CDMO) 분야에서 우리 기업이 수혜를 입을 것이라는 전망은 기회로 꼽힌다. 그러나 미국에 CDMO 공장을 보유하고 있는 일본과의 경쟁이 만만치 않을 것이라는 시각도 있다.

의약품 시장의 경우 미국이 중국 의약품에 대한 허가를 엄격하게 한다면 우리 신약 기업에 기회가 될 수 있다. 다만 거대한 하나의 시장을 형성하고 있는 중국과의 관계도 고려해야 한다.

제약·바이오업계는 불확실성이 장기화될 조짐이 보이는 상황에서는 같은 상황에 놓인 경쟁국의 상황을 예의주시하면서, 산업적 관점에서 냉정하게 분석하는 것이 중요하다고 조언한다. 한국바이오협회는 “미중 양국 간 긴장이 계속되고 있어 미국과 중국 기업들의 진출 전략 변화를 면밀히 모니터링하면서 우리에게 미칠 기회와 위기에 대비해야 한다”고 말했다.

외신 및 업계에 따르면, 미국은 본격적으로 중국산 의약품에 제동을 걸 기세다. 뉴욕타임스는 최근 트럼프 미국 행정부가 중국산 의약품의 허가와 거래에 엄격한 제한을 가하는 행정명령을 고려하고 있다고 보도했다.

보도에 따르면 미국 행정부의 행정명령 초안에는 미국 제약회사가 중국 바이오기업으로부터 의약품을 허가하려는 시도에 대해 더 엄격한 조사를 제안하는 정책이 포함돼 있다. 이 초안은 대형 제작사와 억만장자 이해관계자, 바이오 벤처 투자자들에게 배포되며, 이러한 라이선스 거래를 미국 국가안전보장위원회(NSC)가 평가하도록 하는 내용도 담겼다.

또, 중국 임상시험 데이터를 제출하는 회사에 대한 규제 수수료 인상과 미국 식품의약국(FDA)의 중국 임상시험 데이터를 한층 더 엄격하게 검토하도록 요구하는 방안도 들어 있다. 중국의 의존도가 큰 항생제와 진통제인 아세트아미노펜과 같은 필수 의약품의 미국 생산을 촉진하면서 미국에서 생산된 제품에 대해 정부가 구매를 우대하는 내용도 담겼다.

미국의 잠재적인 제재 계획이 보도로 알려지자 시장은 즉각 반응했다. 홍콩의 항셍 바이오텍 지수는 개장 당시 7%가 하락했다. 중국의 비원 메디슨(옛 베이진)과 석약제약그룹(CSPC Pharmaceutical Group) 등 주요 기업의 주가가 급락했다.

중국도 방어에 나선 모양새다. 중국 국가약품감독관리총국(NMPA)은 혁신 의약품의 임상시험 신청에 대한 심사와 승인 기간을 기존 영업일 기준 60일에서 30일로 단축하는 방안을 확정해 발표했다.

‘10년, 10억 달러, 10% 임상성공률’이라는 ‘3개의 10(three tens)’ 규칙이 통용되는 제약·바이오 업계에서는 속도가 매우 중요한데, R&D 일정을 단축해 매력도를 높이겠다는 복안이다. 이를 통해 초기 단계의 다국적 협력을 촉진하고 라이선스 및 자금 조달 협상에서 교섭력을 강화하겠다는 것이다.

중국을 견제하는 미국의 전방위 압박은 계속될 전망이다. 최근 미국 하원은 중국 등 적대국의 군사.정보기관과 연계된 대학이나 연구원과 공동연구를 금지하는 내용이 담긴 ‘2026 국방수권법안’이 통과됐다.

미국 상원에서는 지난 7월 빌 해거티 상원의원이 발의한 생물보안법안 내용이 포함한 ‘국방수권법 개정안’이 논의되고 있다. 개정안에는 중국의 특정 바이오기업이 생산하거나 제공하는 바이오 장비 및 서비스를 조달할 수 없도록 하는 규정이 담겨있다.

상원과 하원에서 통과된 국방수권법안은 대통령에게 보내지기 전에 양원이 참여하는 위원회(Conference Committee)에서 차이점을 해결하기 위한 타협안을 도출하게 된다. 타협안에 대해 양원이 승인하면 법안은 대통령에게 보내져 서명 후 시행된다.

이렇듯 미중 양국 간 긴장은 1982년 최초의 미중 제약 합작회사가 결별을 선언하면서 본격화됐다는 분석이다. 미국 브리스톨 마이어스 스퀴브(BMS)는 지난 15일(현지시간) 중국에 본사를 둔 합작 투자 회사 ‘중미 상하이 스퀴브 파마슈티컬스(SASS)의 지분 60%를 매각하기로 계약했다고 밝혔다.

1980년대 중국의 경제 개방 정책에 따라 다국적 기업은 국영 현지기업과 합작 투자를 통해서만 중국에 진출할 수 있었다. BMS는 중국의 시노팜과 함께 SASS를 설립했는데, 40여년 만에 결렬하게 된 것이다.

BMS는 이번 결정이 중국 사업을 중단하는 것은 아니라고 강조하고 있으나, 미중 간 지정학적 관계 악화도 고려했을 것이라는 해석이 나온다.

전문가들은 변수가 많아 한 치 앞을 내다볼 수 없는 상황이 장기화될 가능성이 높은 만큼, 여러 가능성을 분석하면서 산업적인 관점에서 전략을 세워야 한다고 조언한다.

이승규 한국바이오협회 상임부회장은 “현재 트럼프 정부가 추진하는 생물보안법은 이전 바이든 정부에서 추진한 것보다 더 강력한 중국 억제 정책이기 때문에, CDMO나 파이프라인이나 중국 시장을 대체할 수 있는 한국에는 유리할 것으로 보인다”라면서도 “미국에 공장을 짓고 있는 일본의 사례는 트럼프 행정부가 추진하는 ‘자국 내 생산’과 맞아떨어지기 때문에 경쟁국의 상황도 면밀하게 모니터링해야 한다”고 말했다.

이어 “중국이 임상시험 속도를 낸다면 라이센스 아웃을 해야 하는 우리 기업에는 또 다른 사업 기회를 잡을 수 있는 기회이기도 하다”라며 “이미 하나의 시장으로 자리 잡은 중국 시장을 놓을 수도 없기 때문에 우리가 전략을 세우지 않으면 그 기회를 우리의 것으로 가져오기는 쉽지 않을 것”이라고 조언했다.