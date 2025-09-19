장 초반 3450선 올랐다 ‘약세 전환’ “단기 급등 부담에 차익실현 욕구↑” 코스닥은 상승세 0.12% 포인트 올라

[헤럴드경제=신주희 기자] 코스피가 19일 미국 기술주 훈풍에 개장 직후 사상 최고치를 재차 갈아치우자마자 하락 전환했다.

이날 오전 9시 28분 현재 코스피는 전장보다 6.93포인트(0.11%) 내린 3457.34에 거래되고 있다.

지수는 전장 대비 0.07포인트(0.00%) 내린 3461.23으로 출발해 잠시 주춤하다가 이내 상승세를 타며 3467.89까지 올랐다.

이로써 지난 10∼16일 5거래일 연속 사상 최고치 경신 후 17일 하루 쉬어갔던 코스피는 전날 세운 최고점(3461.30)을 또다시 경신했다. 그러나 이후 상승세가 꺾여 약세로 전환했다.

서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 0.6원 오른 1388.4원에 장을 시작했다.

유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 743억원, 563억원 순매도하고 있다. 개인은 1245억원 순매수 중이다.

코스피200선물시장에서도 외국인은 187억원 매도 우위다.

전날 뉴욕증시에서는 3대 지수가 일제히 최고치로 마감했다. 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 124.10포인트(0.27%) 오른 46,142.42에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 31.61포인트(0.48%) 오른 6,631.96에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 209.40포인트(0.94%) 오른 22,470.73에 각각 마감했다.

기술주 랠리는 계속됐다. 인텔은 엔비디아가 50억 달러를 투자하고 반도체 칩 공동 개발에 나서기로 했다는 발표에 이날 22.77% 급등했다. 엔비디아도 이날 3.49% 상승했다.

국내 반도체 대형주는 혼조세다.

전날 1년 1개월 만에 ‘8만전자’를 회복했던 삼성전자는 0.06% 떨어진 8만450원에 거래되는 반면 SK하이닉스는 0.71% 오른 35만5500원에 거래 중이다.

시가총액 상위 종목 가운데 LG에너지솔루션(-0.71%), 삼성바이오로직스(-0.68%), 한화에어로스페이스(-0.68%), KB금융(-0.43%)은 내리고 있고, 두산에너빌리티(1.98%), 셀트리온(0.12%)은 오르고 있다.

업종별로는 기계·장비(0.73%), 의료·정밀기기(0.46%), 유통(0.35%) 등이 상승세를 보이고 있으며, 전기·전자(-0.41%), 전기·가스(-1.25%), 증권(-0.96%) 등은 약세다.

이경민 대신증권 연구원은 “올해 하반기 코스피가 상승 추세를 나타낼 것으로 예상하나 단기 급등 부담이 존재한다”며 “유동성 위축을 경계할 필요가 있다”고 말했다. 한지영 키움증권 연구원은 “지금 주식시장은 낙관론과 신중론이 공존한다”며 “이번 랠리가 2020년 코로나발 랠리에 견줄 정도로 강력하다는 것을 보여주는 대목이지만, 동시에 차익실현 욕구도 갈수록 강화되고 있다는 점을 유념해야 한다”고 평가했다.

같은 시각 코스닥지수는 전장 대비 1.06포인트(0.12%) 오른 858.17을 나타내고 있다. 지수는 전장보다 0.97포인트(0.11%) 오른 858.08로 출발해 강보합세를 이어가고 있다.

코스닥시장에서는 외국인과 기관이 각각 346억원, 252억원 순매도하는 가운데 개인은 699억원 매수 우위를 기록 중이다. 알테오젠(0.42%), 펩트론(1.55%), 파마리서치(0.49%)가 상승하고 있고, 에코프로비엠(-1.99%), 에코프로(-0.99%)는 하락세다.