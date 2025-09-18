18일 현장 예산정책협의회 개최 내년 지방선거 앞두고 텃밭 관리

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 더불어민주당 정청래 대표는 18일 광주에서 현장 예산정책협의회를 열고 내년 역대 최대의 정부 예산을 지원해 광주를 인공지능(AI) 핵심 거점으로 지원하겠다고 강조했다.

이날 광주광역시청에서 열린 회의에는 정 대표와 한정애 정책위의장, 황명선 최고위원 등 지도부와 함께 한병도 예결위원장 등이 참석했다.

양부남 광주시당위원장 겸 서구을 지역위원장, 정진욱(광주 동구남구갑) 의원, 안도걸(광주 동구남구을) 의원, 박균택(광주 광산갑) 의원, 민형배(광주 광산을) 의원 등 광주를 지역구로 둔 의원들과 강기정 광주시장도 참석했다.

정 대표는 5·18 광주민주화운동 등 대한민국 민주주의 역사에 광주가 기여한 바를 높이 평가하면서 이재명 대통령의 국정 철학인 ‘특별한 희생에는 특별한 보상’을 재차 거론했다.

그는 “광주는 아픔이다. 광주는 슬픔이다. 그러나 광주는 희망이다. 광주가 고맙다. 광주의 희생을 대한민국은 기억해야 한다”고 강조했다.

이어 “5·18 정신을 계승·보존하는 일도 중요하다. 헌법 전문에 5·18 정신을 명시하자는 데 여야가 뜻을 같이하고 있다”며 “5·18 정신이 미래 세대에게 온전히 이어지도록 제도적 장치를 마련하는 데 힘을 보태겠다”고 밝혔다.

광주시가 내년도 정부 예산안에서 역대 최대 규모인 3조6616억원을 확보했다고 정 대표는 전했다.

정 대표는 이를 통해 AI 모빌리티, 반도체 등 미래혁신 산업의 기반이 마련됐고 문화예술 지원도 강화할 수 있게 됐다고 설명했다.

그는 “국가 AI 컴퓨팅 센터의 광주 유치에 광주 시민들이 노력하는 것으로 안다. 저도 꼭 그렇게 됐으면 좋겠다고 말씀드린다”며 “AI 중심 도시로의 도약은 광주의 미래를 위한 핵심 과제”라고 말했다.

그러면서 “이미 320개가 넘는 AI 기업이 모인 광주는 세계적인 AI 허브로 성장할 잠재력을 갖추고 있다”며 “AI 반도체 클러스터 조성 등을 통해 ‘세계 3대 AI 강국’의 핵심 거점으로 광주가 우뚝 서도록 든든하게 뒷받침하겠다”고 부연했다.

그는 판소리 명창 임방울 등을 거론하면서 “광주는 예술과 문화가 살아 숨 쉬는 도시”라며 “문화 기반 시설을 확충하고 창작 생태계를 지원해 광주의 문화 경쟁력을 세계적 수준으로 높이겠다”고 약속했다.

한정애 정책위의장은 “한강 작가가 담아낸 5·18 이야기가 광주 시민에게 위로가 됐다고 하는데, 이재명 정부와 민주당이 이제 광주에게 위로가 되도록 현안 사업 및 국비 사업을 꼼꼼하게 잘 살피겠다”고 말했다.