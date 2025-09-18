[헤럴드경제=한지숙 기자] ‘벽에는 스프레이 낙서, 오토바이와 앰프, 바닥에는 각종 쓰레기…’

서울 아파트 지하주차장 한 켠이 불량 청소년들의 불법 아지트처럼 크게 훼손돼 충격을 주고 있다.

18일 한 온라인 커뮤니티에는 서울 관악구 노량진의 한 임대아파트에 거주 중이라는 A씨가 올린 글과 사진이 누리꾼들의 시선을 잡고 있다.

A씨는 “서울 노량진의 한 임대아파트 지하주차장이 차량도 없는 미성년자들의 불법 아지트로 변했다”고 주장했다. 이어 “주차 공간 무단 점거와 벽 낙서가 이어지고 있으나, 관리사무소의 무대응으로 주민들은 주차난과 불편에 시달리고 있다”고 호소했다.

그는 “최근 몇년간 이런 일이 없었는데, 전까지 어렸던 애들이 머리가 커졌는지 어느 순간 동네 급식 양XX 애들의 아지트가 되어버렸다”고 한탄했다.

이어 “올해 초 부터 1인 짐 정도 큰 박스 한개 분량의 짐만 구석에 놓여 있었지만 자차도 없는 애들이 주차칸 알박기 마냥 슬쩍 막아놓고 스프레이로 벽에 낙서도 해놓았다”고 상황을 알렸다.

그러면서 “날이 추워지면 배터리 방전 방지 목적으로 지하주차장에 주차하는 차량이 많아 자리가 없는데 관리사무소는 조치도 없고 답답하다. 어찌해야 하냐”고 하소연했다.

사연을 접한 누리꾼들은 “경찰에 신고 안했나. 저러다 술 마시고 차량에 불이라도 지르면 어쩌려고”, “관리사무소의 업무 태만 아닌가. 청소 업체 불러다 치우고, CCTV 설치해서 자리 잡으려 할 때마다 쫓아내야한다”, “LH인지 SH인지 공사에 연락해 시정 요구, 퇴거 사유되는 지 알아 봐라”, “트럼프처럼 저런 애들 강제 체포해 국외추방 시키면 좋겠다” 등의 반응을 남겼다.