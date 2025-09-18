[헤럴드경제=장연주 기자] 삼양식품의 불닭볶음면이 전세계적으로 인기를 끌고 있는 가운데, 북한에서도 이와 비슷한 라면을 생산해 판매하고 있는 것으로 나타났다.

강동완 전 동아대 교수는 최근 유튜브 채널 영상을 통해 북한에서 생산된 ‘매운 김치맛 비빔국수’를 공개했다.

이 라면은 국내 제조기업 삼양식품이 만드는 불닭볶음면과 매우 유사하다.

우선 불닭볶음면의 봉지에는 검은색 바탕에 ‘호치’라는 닭을 모티브로 한 캐릭터가 불을 뿜고 있는 그림이 그려져 있는데, 북한의 매운 김치맛 비빔국수에도 검은색 바탕의 봉지에 호치와 비슷하게 생긴 캐릭터가 땀을 흘리며 입에서 불을 뿜는 그림이 담겨 있다.

봉지 뒷면에 적혀 있는 제조 방법도 불닭볶음면과 유사하다.

매운 김치맛 비빔국수 봉지 뒤에는 ‘끓는 물 500㎖에 국수를 넣고 4분 정도 끓인 후 국수를 건져 물기를 뺀 다음 양념감을 각각 넣고 버무려준다’는 제조 방법이 적혀 있다.

이 역시 ‘끓는 물 600㎖에 면을 넣고 끓이다가 물을 8스푼만 남기고 버린 후 액상 수프와 각종 재료를 넣고 비벼 먹는다’는 불닭볶음면의 조리 방법과 비슷하다.

강 교수는 “북한에서는 라면을 즉석 국수라고 부른다”며 “한국의 시중에서 팔리는 라면처럼 개별 포장된 126g 라면이 5개 들어있다”고 설명했다. ]

그는 이어 “한국의 매운 불닭볶음면과 디자인이 똑같다”며 “북한이 완전히 카피한 것”이라고 주장했다.

그러면서 강 교수는 “김정은 북한 국무위원장은 한국에 대해 ‘적대적 두 국가’라고 얘기하는데, 이렇게 한국 제품을 그대로 모방해 수출하는 것은 아이러니하다”며 “디자인, 상표, 저작권 모든 문제가 있는데 이율배반적인 모습”이라고 지적했다.