우천 예보로 ‘신도림역 해바라기 광장’에서 ‘신도림 다락’으로 변경- 실내에서도 토크콘서트, 공연, 체험부스 정상 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)는 우천 예보에 따라 9월 19일로 예정된 ‘2025년 구로 청년의 날’ 행사를 당초 ‘신도림역 해바라기 광장’에서 신도림 문화공간 다락’으로 장소를 변경해 진행한다고 밝혔다.

신도림 문화공간 ‘다락’은 신도림역 2번 출구 인근에 위치해 있으며, 이동이 편리해 우천 시에도 많은 청년들의 참여가 가능할 것으로 기대된다.

이번 행사는 청년의 날을 맞아 청년 간 교류와 정서적 소통의 장을 마련하고자 기획됐으며, 실내 장소에서도 모든 프로그램을 그대로 운영할 예정이다.

이날 오후 6시 10분부터는 고은지 작가가 출연하는 ‘공감 토크콘서트’를 시작으로, ‘스티커 사진’으로 대중에게 알려진 가수 ‘21학번’이 추억의 주제곡(OST)을 부르는 ‘키덜트 콘서트’가 이어진다.

체험 프로그램은 오후 2시 30분부터 시작되며, 고전 플래시 게임, 판치기, 공기놀이 등 복고풍(레트로) 놀이와 타로카드 상담, 행운권 추첨, 청년 창업가 참여 플리마켓 등도 실내 공간에 마련된다.

자세한 내용은 구로구청 누리집 새소식 게시판에서 확인하거나 구로구청 일자리지원과를 통해 문의할 수 있다.

장인홍 구로구청장은 “우천 상황에서도 청년들이 안전하고 쾌적하게 행사를 즐길 수 있도록 장소를 변경했다”며 “많은 청년들이 서로 소통하며 에너지를 나누는 시간이 되길 바란다”고 말했다.