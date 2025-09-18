“많은 시간 지나 민주주의 하면 서울 떠올리게 되지 않을까 해”

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 18일 ‘정의란 무엇인가’ 책 저자 마이클 샌델 하버드대 교수를 접견해 “대한민국도 평화 체제가 구축이 돼서 국민 모두가 ‘평화 배당’을 얻을 수 있으면 참 좋겠다”고 했다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 샌델 교수를 초청해 마이클 샌델 교수의 평화배당에 깊이 공감했다. 평화 배당이란 전쟁이나 군사적 긴장을 없애 국방비를 절감하고, 이 재원을 복지나 성장에 투자해 얻는 경제적 혜택을 의미한다.

이 대통령은 20대 대선후보 시절 이전인 2021년 12월 21일 ‘대전환의 시대, 대한민국은 어떻게 공정의 날개로 비상할 것인가’를 주제로 화상 대담을 진행한 인연이 있다.

이 대통령은 “4년 전 화상 대화에서도 많은 가르침을 받았는데 최근 말씀하신 ‘평화배당’ 개념 역시 국민들에게 깊은 울림을 준다”고 말했다.

이 대통령은 이날 “교수님은 오래전부터 대한민국 국민이 가장 좋아하는 학자”라며 “특히 ‘정의란 무엇인가’를 통해 큰 관심을 받으셨다”면서 이같이 강조했다.

이어 “정의와 평화는 추상적 가치가 아니라 현실적 이익임을 보여주는 것이 중요하다”며 “대한민국이 민주주의와 연대 공동체의 모범이 되고 있다고 자부한다”고 덧붙였다.

이에 샌델 교수는 “대통령께서 평화배당을 언급해 주셨는데 이를 경제적·민주적 배당으로 확장해 볼 수 있다”며 “한반도 평화가 구축된다면 한국뿐 아니라 주변국의 양극화 해결에도 도움이 되고 민주주의에도 긍정적 영향을 줄 수 있다”고 화답했다.

이 대통령은 “평화와 정의가 현실적 이익이라는 메시지를 영향력 있는 분들이 강조해 주는 것이 큰 의미가 있다”며 “우리가 교과서에서 민주주의라고 하면 아테네를 떠올리는데, 아마도 많은 시간 지난이 다음에는 대한민국 서울을 떠올리게 되지 않을까 하는 생각도 한다”고 했다.