[헤럴드경제=임세준 기자] 조좌진 롯데카드 대표이사가 18일 오후 서울 중구 부영태평빌딩에서 롯데카드 대규모 해킹 사고와 관련해 열린 기자회견에 참석하고 있다. 롯데카드는 약 960만 명의 회원을 보유한 업계 5위권 카드회사이며 최근 해킹 공격 피해 조사 결과 297만 명의 회원 정보가 유출된 것으로 알려졌다.


