팔란티어, 英국방부 1조4100억원 규모 투자 체결 MS, 영국에 41조원 투자…英 최대 슈퍼컴 구축 英 디지털세 유지…AI 데이터센터 건설 장벽은 여전

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국 빅테크 기업들이 영국 국빈 만찬에 총집결했다. 그동안 영국은 빅테크 기업들에게 있어 반독점 규제나 인공지능(AI)에 필요한 대규모 데이터센터 건설로는 매력적인 투자처로 비춰지지 않았다. 하지만 이번 도널드 트럼프 미국 대통령의 영국 국빈 방문을 통해 마이크로소프트, 팔란티어 등 기업들이 수십억달러 규모의 투자를 발표, 영국 전역에 새로운 AI 인프라를 구축하겠다는 계획을 내놓았다.

17일(현지시간)영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국 빅테크 기업들로는 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO), 젠슨 황 엔비디아 CEO, 샘 올트먼 오픈AI CEO, 제인 프레이저 시티그룹 CEO , 래리 핑크 블랙록회장 등이 트럼프 대통령의 영국 국빈 방문에 동행했다. 월스트리트저널(WSJ), 폭스뉴스, 영국 타임스 등 세계적 언론을 소유한 호주의 미디어 재벌 루퍼트 머독도 이번에 초청됐다.

英 “美 빅테크들, AI 인프라 구축에 58조원 투자”…MS는 41조원

영국 과학혁신기술부는 “마이크로소프트, 구글, 엔비디아, 오픈AI 등 미국의 빅테크 기업들이 AI 인프라 구축과 양자컴퓨팅 개발 등에 총 310억파운드(58조4400억원)를 투자한다”고 밝혔다. 블랙록은 5억파운드(약 9410억원)를 투자할 계획이다.

엔비디아는 지난해 설립된 영국 AI 클라우드 컴퓨팅 기업 엔스케일에 5억파운드(약 9400억원)를 투자해 사업 확대를 지원할 예정이다.

젠슨 황은 이번 투자 확대가 “영국에 인프라를 구축하는 것의 중요성을 내재화한 키어 스타머 총리 덕분”이라며 “스타머 총리가 영국의 AI 인프라 건설을 위해 자원을 투입해 달라며 강력히 요청했다”고 밝혔다.

그는 또 엔비디아의 AI 칩 12만개를 마이크로소프트, 오픈AI와의 협력 아래 영국 전역에 공급하려는 클라우드 스타트업 N스케일, 코어위브의 계획이 “아주 좋은 출발”이라고 평가했다.

특히 마이크로소프트(MS)는 영국 AI 인프라 구축을 위해 300억달러(약 41조4000억원)의 대규모 투자 계획을 발표했다. 투자금은 데이터센터, 슈퍼컴퓨터 구축 등을 위해 사용될 예정이다. MS는 영국의 규제 완화로 이번 투자가 가능했다고 강조했다.

투자액 중 155억달러는 대규모 데이터센터 구축을 위해 쓰이고, 관련 인프라 운영을 위해 151억달러가 배정됐다. MS는 “영국 클라우드 컴퓨팅 기업 엔스케일과 협력해 2만3000개 이상의 고급 그래픽처리장치(GPU)를 탑재한 영국 최대 슈퍼컴퓨터를 만들 것”이라고 했다.

미국 대표 AI 소프트웨어 기업인 팔란티어의 투자도 발표됐다.

영국 국방부는 데이터 분석 및 AI 소프트웨어 기업 팔란티어와 최대 7억5000만파운드(약 1조1500억원) 규모의 계약을 연장한다고 밝혔다. 팔란티어는 향후 5년간 영국에 15억파운드(약 2조8000억원)를 투자하고 최대 350개의 일자리를 창출하겠다는 방침이다.

이 외에도 팔란티어는 영국 경찰 당국과 국민보건서비스(NHS)와도 계약을 체결했다.

디지털세·데이터센터 건설 장벽은 여전

다만 영국에 대한 미국의 패키지 투자에도 영국의 디지털세 문제는 트럼프 행정부와의 갈등 요인으로 여전히 남아있다는 지적이 나온다.

미국의 압박에도 스타머 정부는 미국이 기술기업에 불리한 디지털세를 철회하지 않았다고 FT는 전했다. 앞서 트럼프 대통령은 디지털세를 도입한 국가들을 겨냥해 첨단기술과 반도체 수출 제한 및 추가 관세 부과를 경고한 바 있다.

영국이 미국 빅테크에 주요 IT 시장을 내주면서도 얻는 것이 거의 없다는 분석도 나온다. 영국 정부가 ‘AI 성장 구역’을 통해 인허가 절차 단축과 전력 공급 확대를 추진 중이지만, 자국 내에서 대규모 데이터센터를 세우는 장벽은 여전히 높다고 FT는 전했다.

컨설팅 업체 LCP델타의 디나 다르시니 상업·산업 담당 책임자는 “영국의 데이터센터는 kWh당 18~28펜스(한화 약 315~490원)를 내는 반면 북유럽이나 미국 버지니아에서는 약 8펜스(약 140원) 수준이다.

전력망 연결 지연도 큰 걸림돌이다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 영국 사업자들은 전력망에 연결하기까지 평균 5~7년을 기다려야 하는데 미국은 1~3년에 불과하다.