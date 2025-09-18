문항 수, 출제범위 늘고 평판조회까지 트럼프 1기 형태 부활시켜 시민권 까다롭게 다음달 중순 신청부터 적용

[헤럴드경제=도현정 기자]미국 시민권을 취득하기 위해 치르는 시민권 시험이 이전보다 한 층 어려워질 전망이다. 미국은 트럼프 1기 당시의 형식을 살려 문제풀이도 까다롭게 바꾸고, 평판조회 등 도덕성 점검까지 강화할 계획이다.

미국 국토안보부(DHS)와 그 산하기관인 연방이민국(USCIS)에 따르면 다음달 중순 신청이후 치러지는 시험부터 문항 수가 늘어나고, 출제 범위도 넓어진다.

시험은 귀화 면접을 하는 이민국 직원이 문제은행에서 문항을 골라 질문하면 귀화 신청자가 단답형으로 답하는 형태다. 문항은 미국의 ‘역사와 정부’에 대한 기본적인 질문으로, 복수 정답이 가능한 경우도 많다.

18일자 연방관보에 실린 공지에 따르면 DHS와 USCIS는 현재 쓰고 있는 2008년판 시험을 없애고, 예전에 5개월간 시행됐다가 폐지된 2020년판 시험을 되살리기로 했다. 2008년판은 문제가 28개였지만 2020년판 문제은행은 이보다 100개 늘어난 128개다. 공부해야 할 범위도 늘어난다. 2020년판에는 ‘헌법에 의해 연방정부에 명시적으로 부여되지 않았고 주들에게 금지되지 않은 권력은 개별 주나 국민에게 유보된다’는 내용의 수정헌법 제10조, 미국 헌법 형성사에서 중요한 글들인 ‘연방주의자 논집’, 드와이트 D. 아이젠하워 전 대통령, 알렉산더 해밀턴, 제임스 매디슨, 미국의 혁신 등에 관한 내용이 들어가있다. 이는 2008년 판에는 없는 내용이다. 2008년판 문제은행을 사용할 때에는 질문 10개 중 6개 이상을 맞히면 됐다. 2020년판으로 바꾸고 나면 질문 20개 중 12개를 맞혀야 한다. 시험에서 불합격하면 한 차례 더 응시 기회가 주어지지만, 재시험에서도 불합격하면 귀화 신청이 받아들여지지 않는다.

2020년판 시험은 트럼프 1기 행정부 말기인 2020년 12월 1일부터 시행됐으나, 조 바이든 행정부가 이를 5개월만에 폐지했다.

CBS 뉴스에 따르면 시험의 문턱을 높인 것 외에도 트럼프 2기 행정부는 미국 귀화 신청자들에 대한 심사를 강화하고 있다. 귀화를 위해 충족해야 하는 법령상 요건 중 하나로 정해져 있는 “인격적으로 도덕성이 양호할 것”이라는 항목에 관한 심사를 강화하면서, 이웃들이나 직장 동료들에게 귀화 신청자에 대한 의견을 듣는 ‘평판조회’를 부활했다는 것이다. USCIS는 귀화신청자들의 사회관계망(SNS) 활동도 살펴보면서 반(反) 미국적 견해를 갖고 있거나 이 같은 활동을 한 이력이 있는지 등도 살펴보고 있다.