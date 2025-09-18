- 과기공제회 가입 활성화 등 기술–금융 연계 협력 강화

[헤럴드경제=구본혁 기자] 연구개발특구진흥재단은 18일 과학기술인공제회, 세마인베스트먼트㈜와 함께 ‘유망 기술기업 발굴 및 투자 확대를 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 특구재단 창립 20주년 비전인 ‘딥테크 기술사업화로 세계를 선도하는 혁신 클러스터’를 바탕으로, 기술창업 기업의 성장을 지원하고 안정적인 투자 생태계를 조성하기 위해 마련됐다.

이번 협약을 통해 세 기관은 ▷특구 내 유망 스타트업 공동 발굴 ▷세마인베의 공공기술사업화펀드를 통한 투자 연계 ▷연구소기업·첨단기술기업의 과기공 가입 확대 ▷정책·기술 정보 공유를 통한 파트너십 강화 등을 협력 과제로 추진할 계획이다.

황판식 과학기술인공제회 이사장은“ 연구개발특구진흥재단, 세마인베스트먼트와 긴밀한 협력을 통해 미래지향적 투자와 공공기술사업화, 그리고 회원과 과학기술기업 모두에게 실질적 혜택을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

정희권 특구재단 이사장은 “이번 협약을 통해 특구 내 스타트업이 성장 단계별 위기를 극복하고 시장에 안정적으로 진입할 수 있는 기반이 마련될 것”이라며 “기술과 금융이 선순환하는 혁신 생태계를 구축해 기술창업 활성화와 글로벌 성과 창출에 기여하겠다”고 밝혔다.