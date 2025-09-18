임광현 청장, 아태국세청장 회의 참석…우리 기업 세정 지원 당부

[헤럴드경제=배문숙 기자]국세청이 호주 과세당국과 체납자의 해외재산 은닉 행위 대응에 서로 협조하기로 했다.

국세청은 임광현 청장이 호주 브리즈번에서 롭 헤퍼런 호주 국세청장과 양자회의를 하고 징수공조 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다.

양 과세당국은 이번 MOU를 통해 상대국의 요청에 따라 체납자의 재산을 대신 압류·공매할 수 있는 절차와 범위를 명확히 했다.

악질적인 체납에 대응하기 위한 국제적 징수 공조의 실효성을 높이기 위한 방안도 논의했다.

임 청장은 지난 16∼18일 호주 브리즈번에서 열린 제54차 아시아·태평양 국세청장회의(SGATAR)에 참석했다.

임 청장은 각국 수석 대표들이 참석한 회의에서 국세행정의 디지털 전환 성과와 국세청의 ‘인공지능(AI) 대전환’ 정책 등을 소개했다.

또 우리 진출기업이 많은 국가의 국세청장들과 회의·환담을 하며 이중과세 문제 해결과 우리 기업에 대한 지원을 당부했다고 국세청은 전했다.