원전기업 일감 확보, 미국 신규원전 적기건설 등 4대 전략·10대 핵심 과제·22개 세부 과제 추진

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 한미 원자력산업 협력과 글로벌 수출 확대를 위해 97조원 규모의 ‘한·미 원자력산업 협력 실행방안’을 정부에 건의했다고 18일 밝혔다.

도는 이번 방안이 국내 원전 기업의 안정적 일감을 확보하고 미국 내 신규 원전 건설과 해외 시장 공동 진출을 앞당기는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

실행방안은 한국의 원전 제조·건설 경험과 미국의 혁신 원자로 기술, 내수시장, 정부 지원정책을 결합해 ‘팀 코러스(KORUS·Korea+US)’ 협력 체계를 구축하는 내용을 담고 있다. 구체적으로 ▷대형 원전 20기 수주 ▷소형모듈원전(SMR) 50기 수주 ▷대미 독자 수출 기업 100곳 육성 ▷한·미 공동연구인력 1000명 양성 등을 목표로 4대 전략, 10대 핵심과제, 22개 세부과제를 제시했다.

도 관계자는 “정부에 건의한 97조 원 규모는 수출 중심 실행방안으로 글로벌 시장 진출에 초점을 맞췄다”며 “미국은 2050년까지 원전 발전 용량을 400GW로 늘리겠다고 발표했지만 제조 생태계가 취약한 만큼 경남 원전 기업들의 참여 기회가 충분하다”고 설명했다.

또 “이번 건의는 기획재정부·산업부 등 관계 부처에 직접 제출했으며 한미 정상회담에서 논의된 원전 합작 법인 구상과도 맞물려 있어 실현 가능성이 높다”고 덧붙였다. 실제로 미국은 2050년까지 원전 발전 용량을 400GW까지 확대할 계획을 내놨지만, 최근 수십 년간 신규 원전을 짓지 못해 적기 건설이 쉽지 않은 실정이다.

경남도는 이러한 국제 수요를 기회로 삼아 원전 제조 파운드리 조성, 제조 특구 지정, 핵심 장비 국산화, 기업 맞춤형 검사·인증 지원 등 산업 인프라를 제안했다. 또 원전 데이터 표준화, AI 기반 제작지원센터 구축을 통해 첨단 제조 생태계를 조성, 지역 기업들이 글로벌 경쟁력을 확보하도록 돕는다는 구상이다.

윤인국 도 산업국장은 “경남의 제조 기반과 한·미 기술 협력을 결합해 세계 최고 수준의 원전 수출 생태계를 구축하겠다”며 “기업은 수주하고, 연구자는 성장하며, 지역은 함께 번영하는 ‘팀 코러스’ 모델을 완성할 것”이라고 강조했다.