민방위대 발전 유공자 15명 표창 및 민방위대장 특별교육 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 17일 구청 2층 다목적강당에서 ‘민방위대 창설 제50주년 기념행사’를 성황리에 개최했다.

민방위대는 1975년 창설되어 올해로 50주년을 맞이했다. 이번 행사는 민방위 대원들의 자긍심을 높이고, 지역사회 안전을 위해 헌신한 유공자들의 노고를 치하, 민방위대의 소중한 역할과 역사를 되새기는 뜻깊은 자리로 마련됐다.

행사는 1부 기념식과 2부 민방위대장 특별교육으로 진행됐다. 동대문구 전역의 통·직장 민방위대장 350여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

1부 기념식에서는 구청장 기념사, 50주년 기념 영상 상영, 민방위 신조 낭독 등이 이어졌다. 특히 민방위 업무 발전에 기여한 통민방위대장 15명에게 표창장을 수여해 그간의 헌신과 노고에 감사를 전했다.

2부에서는 민방위대장의 역량 강화를 위한 소양교육과 응급처치 교육이 진행되어, 현장에서 즉시 활용할 수 있는 실질적이고 전문적인 민방위 활동 역량을 강화하는 자리가 마련됐다.

이필형 동대문구청장은 “민방위대는 지난 반세기 동안 국가와 지역사회의 안전지킴이로서 중추적 역할을 해왔다”며 “앞으로도 민방위대가 우리 사회 안전과 안보의 최전선에서 든든히 자리하길 바란다”고 말했다.

동대문구는 앞으로도 민방위대와 긴밀히 협력, 주민 모두가 안심할 수 있는 안전한 지역사회를 만들어 나갈 계획이다.