부지내 모델하우스 추석이후 준공, 분양 전략 고심 이달말께 4315세대 개발사업 도급계약 체결 예정 학동4구역, 상무센트럴자이, 중앙공원 등 경쟁구도 포스코이앤씨, 전방·일신방직 주상복합 시공권 포기

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 대우건설이 올해 광주분양시장 최대어로 떠오른 4315세대 광주챔피언스시티 복합프로젝트를 단독 시공한다. 대우건설은 최근 10여년간 광주에 신축공급이 없어 푸르지오, 써밋, 챔피언스시티 등 브랜드 적용 여부와 분양가가 얼마일지가 지역내 주요 관심사가 됐다.

시행사인 챔피언스시티는 이달말 대우건설과 도급계약을 맺고 다음달말 분양일정에 돌입한다. 실제 80억원의 예산이 투입된 모델하우스의 경우 막바지 공정을 진행중이다.

더현대광주를 품고 있는 광주챔피언스시티는 지역부동산 핫이슈다. 기대가 높은만큼 우려가 교차되는 현장이다. 이곳에는 광주최초의 특급호텔도 들어선다. 신라호텔이 유력 후보군으로 알려졌다. 강기정 광주시장이 교통문제 해결을 위해 상무지구와 광천권 일대를 잇는 이른바 ‘상광선’ 지하철 계획도 발표했다. 예산문제가 변수로 남아있지만 지하철이 연계된다면 광천권 일대의 획기적인 발전이 기대된다.

광주부동산시장 침체 장기화로 미분양이 속출하는 상황에서 추석이후 3000여세대의 대규모 신축 공급과 평당 2800만원 수준의 공급가는 부담스럽다는 의견이 많다. 여기에 현대산업개발이 학동4구역 2200여세대의 연내착공을 발표하면서 분양시장의 라이벌 구도도 예측된다. 미분양 물량이 남아있는 상무센트럴자이, 중앙공원 롯데캐슬과도 잔여물량 해소를 위한 피튀기는 경쟁전도 예상된다. 이곳들의 공통점은 평당 분양가가 2500~3000만원대의 고분양 단지라는 점이다.

광주부촌으로 알려진 봉선동의 이주수요도 관건이다. 의사, 법조인, 기업인들이 주로 거주하는 봉선동의 경우 20년 가까운 노후단지가 많아 신축에 대한 수요가 있다는 의견과 학교, 학원 등 교육이점이 높아 인구유출이 되지 않을 것이라는 견해가 상충되고 있다.

평당 2800만원대의 예상 분양가도 걸림돌이다. 발코니 확장, 유상옵션, 중도금 이자 등을 고려하면 34평 기준 10억대의 분양가가 나올수도 있다. 비슷한 시기에 같은 방식으로 사업을 추진중인 전주 대한방직 부지(21만평) 개발프로젝트(3395세대)의 경우 주상복합아파트 분양가가 2500~3000만원으로 파악됐다.

입지와 교통, 상권, 학군 등 주거편의 시설이 아무리 좋더라도 고분양가는 광주에서 외면받고 있는게 현실이다. 이때문에 시행사측은 최종 분양가를 놓고 의견을 조율중인 상황이다.

더현대광주가 추석이후 착공하면서 기대감은 높아가고 있다. 광주최초 복합쇼핑몰 타이틀을 가져간 더현대광주는 ‘에르메스, 루이뷔통, 샤넬’ 등 명품브랜드와 차별화된 쇼핑문화공간을 제공한다. 초대형 공원과 근대문화유산박물관, 초등학교, 랜드마크타워, 수영장 등 편의시설도 주목받고 있다.

우선협상대상자였던 포스코이앤씨가 지난 17일 시공권을 돌연 포기하면서 논란이 일기도 했다.

포스코이앤씨는 최근 챔피언스시티 주택 개발 시공 관련 협상을 중단한다고 사업자에게 통보한 것으로 알려졌다. 앞서 현대엔지니어링, 대우건설, GS건설, 포스코이앤씨가 시공 의향서를 제출했으며 지난 4월 28일 대우와 포스코가 우선협상대상자로 지정됐다.

챔피언스시티는 광주 북구 임동 100-1번지 일원 29만8000㎡ 부지에 4315세대의 주거시설과 업무·상업시설, 특급호텔, 역사공원 등을 건립하는 사업이다.

챔피언스시티 관계자는 “대우건설과 이달 안으로 계약을 체결하기 위해 협상을 진행중이다. 모델하우스 공사는 추후 일정은 정상적으로 진행중” 이라며 “추석 이후 3216세대 1차 분양을 시작으로 신개념주상복합프로젝트를 차질없이 추진하겠다”고 말했다.