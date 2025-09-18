[헤럴드경제=김병진 기자]㈜한화 건설부문이 오는 19일 울산 남구 무거동 일원에 ‘한화포레나 울산무거’의 견본주택을 열고 본격적인 분양에 나선다고 18일 밝혔다.

이 단지는 지하 3층~지상 25층 8개 동, 전용면적 84~166㎡ 총 816가구로 조성된다.

타입별로는 △84㎡A 275가구, △84㎡B 151가구, △84㎡C 165가구, △99㎡ 67가구, △109㎡ 156가구, △166㎡P 2가구로 구성됐다.

‘한화포레나 울산무거’는 교육·환경·생활 인프라도 잘 갖춰져 있다. 무거동 중심 입지에 위치해 옥동, 신정동 등 주요 생활권과의 접근성이 뛰어나며 울산대공원·현대백화점·법원·대형마트 등 다양한 생활 인프라를 가까이에서 누릴 수 있다.

또 삼호초·옥현초·삼호중 등 10여 개 학교와 병원·마트도 인접해 교육과 생활 환경이 우수하고 태화강 국가정원, 삼호공원 등 녹지 공간도 풍부하다.

출입구부터 단지 외관까지 포레나 만의 고급스러운 색채와 패턴을 적용한 디자인 ‘포레나 익스테리어’를 반영했고 단지를 남향 위주 일자형으로 배열하여 개방감과 녹지공간의 비율을 높였다.

일부 동 외벽은 유리 마감에 포레나의 시그니쳐 디자인을 적용한 ‘셰브론글라스(커튼월룩)’ 방식을 적용해 고급스러움을 더했다.

단지 지상에는 선큰정원, 휴게정원, 솔향기 테라스 등의 다양한 휴게 녹지가 들어서며 지하주차장, 주방 및 화장실 휀 등에 외부 유입을 막아주고 신선한 공기를 공급해주는 ‘블루에어시스템’이 적용되며 지하 주차장 비상벨, 현관 블랙박스 도어폰 등이 도입된다.

‘한화포레나 울산무거’는 전 세대 거실창 유리난간을 적용해 탁트인 조망을 제공하고 2.42m 우물형 천장은 한층 넓은 공간감을 더한다. 또 여유 있는 다용도실을 마련해 세탁기와 건조기를 나란히 배치할 수 있게 했다.

평형을 살펴보면 84㎡A 타입은 4베이 판상형 구조에 거실·주방 대면형 설계와 아일랜드 주방, 순환형 팬트리를 적용해 편리한 동선을 제공한다.

권기영 ㈜한화 건설부문 분양소장은 “과거 선망의 대상이던 한화케미칼 사택 부지에 울산의 첫 포레나 브랜드 단지인 만큼 상징성이 크다”며 “단지 인근 각종 인프라를 편리하게 이용할 수 있을 뿐만 아니라 포레나만의 특화된 설계 및 상품 구성으로 지역을 대표할 수 있는 프리미엄 아파트를 선보일 것”이라고 말했다.

한편 ‘한화포레나 울산무거’ 견본주택은 울산 남구 달동에 위치해 있으며 입주는 2028년 하반기 예정이다.