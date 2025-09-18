‘트럼프 경제책사’ 유일한 ‘0.5%p 인하’ 투표 FOMC 등판 후 점도표 3.0% 미만 첫 등장 연준 ‘親트럼프’ 3명…내분 조짐 불확실성↑

미국 연방준비제도(Fed·연준)가 17일(현지시간) 기준금리(연방기금금리)를 0.25%포인트 인하된 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령의 최측근으로 평가되는 스티븐 마이런(사진) 신임 연준 이사가 홀로 0.5%포인트 인하 ‘빅컷’에 투표해 주목된다. 연방공개시장위원회(FOMC) 위원들은 연내 2차례, 내년 1차례 금리인하를 전망했지만 연준 내부분열 조짐에 불확실성이 고조되는 양상이다.

현재 백악관 국가경제자문위원회 위원장을 겸직하고 있는 마이런 이사는 트럼프의 ‘경제책사’로 불리며 최근 글로벌 경제를 불확실성의 광풍으로 몰아넣은 관세전쟁의 이론적 배경을 제공한 인물이다.

이번 FOMC 회의에서 마이런 이사는 지난 14일 트럼프 대통령이 연준을 향해 압박한 ‘빅컷(0.5%포인트 이상의 큰 폭의 금리 인하)’에 실제로 투표하는 모습을 보이며 ‘친(親) 트럼프’ 행보를 이어갔다. 빅컷이 단행될 경우 시장이 예상하지 못한 금리 인하로 주식등 주요 자산 시장이 요동칠 수 있는 상황이었다.

마이런 이사가 참석한 이번 FOMC 회의 이후 제공된 경제전망요약(SEP)상 기준금리 점도표(FOMC 위원들의 금리 전망이 담긴 표)에는 큰 변화가 생겼다. 지난 6월까지만 해도 점도표상 올해 말 기준금리 중간값 범위가 3.6~4.4%로 예상됐다. 올해 단 한번도 이 수치가 3% 미만으로 제시된 적이 없었다.

그런데 마이런 이사가 등장한 이후 올해 점도표에서 처음으로 3% 미만의 기준금리 중간값 예상치가 제시됐다. 시장에선 마이런 이사가 연말 기준금리를 2.75~3% 수준으로 보고 이같은 전망이 나온 것 아니냐는 분석이 나온다. 이 경우 남은 두 번의 FOMC 회의 동안 1.25%포인트 수준의 급격한 금리 인하(상단 기준)가 단행돼야 한다.

2.9~4.4%로 연말 기준금리가 예상되면서, 전체 위원들 사이의 중간값 역시 3.9%(6월)에서 3.6%로 떨어지는 모습도 보였다.

지난 7월 30일 FOMC 회의에서 친(親)트럼프 성향의 미셸 보먼 연준 금융감독 부의장과 크리스토퍼 월러 이사는 함께 다수 의견이었던 ‘금리 동결’에 반대해 금리 인하 의견을 내기도 했다. 연준 이사 2명이 동시에 반대 의견을 낸 것은 지난 1993년 이후 30여년 만에 처음 있는 일이었다. 급진적인 의견을 내놓고 있는 마이런 이사 역시 가세하면서 연준 내부의 분열 우려 역시 제기된다.

이날 FOMC 이후 기자회견에서 제롬 파월 연준 의장은 마이런 이사의 임명과 더불어 연준 독립성과 관련된 곤혹스러운 질문에 맞닥뜨려야 했다.

‘(마이런 이사 임명으로) 연준의 정치로부터의 독립성이 훼손된다고 보냐’는 질문에 그는 “오늘 새 위원을 환영했다”며 “늘 그렇듯 위원회는 이중책무(최대 고용과 물가 안정 목표) 달성에 단합돼 있다. 우리는 독립성을 유지하는 데 강한 의지를 갖고 있다. 그 밖에 더 드릴 말은 없다”고 말을 아꼈다.

‘마이런의 이사 임명으로 중간값이 영향을 받은 것 같다’는 취지의 질문에는 “FOMC 19명 중 투표권자는 12명이고, 한 사람이 판도를 바꾸려면 데이터와 경제 이해에 기반한 매우 설득력 있는 주장을 해야 한다. (연준과 FOMC) 제도의 DNA는 변하지 않는다”고 답했다. 마이런 이사 한명의 의견으로 다수 의견이 흔들리진 않는다는 뜻을 전한 것으로 풀이된다.

연준 독립성에 대한 질문도 쏟아졌다. ‘시장이 무엇을 보면 연준이 여전히 경제전망에 근거해(정치와 무관하게) 결정한다고 확신할 수 있냐’는 질문에 대해, 파월 의장은 “연준 문화는 데이터 기반 의사결정”이라며 “발언, 연설, 결정에서 그 점을 확인할 수 있고 우리는 장기 관점에서 국민을 위해 일한다”고 답했다.

‘스콧 베선트 재무장관이 연준의 임무 범위 확대·조직 비대화를 지적하는 것에 동의하냐’는 질문에는 “장관 발언에는 코멘트하지 않겠다”며 “연준 내부적으로는 통화정책 프레임워크를 최근 성공적으로 업데이트했고, 시스템 전반 자산과 조직 규모를 점검 중”이라고 설명했다.

이어 “현재 전체 연준에서 약 10% 감원을 진행 중이며, 완료시 총고용은 10여 년 전과 비슷한 수준이 된다”고 답했다. 리사 쿡 이사에 대한 트럼프 대통령의 해임에 대한 질문에서도 언급을 삼갔다.

김지헌 기자