연준 FOMC ‘인플레→고용’ 초점 이동 “노동공급·수요 모두 감소 기묘한 균형” “관세, 물가 영향 연내·내년 누적될 것” “위기관리성 인하”…시장, 매파적 해석

미국 연방준비제도(Fed·연준)가 17일(현지시간) 기준금리(연방기금금리) 0.25%포인트 인하라는 ‘스몰컷’을 선택한 배경에는 미 고용 시장 악화 우려가 작용한 것으로 풀이된다.

지난해 9월 연준은 4년 반 만에 금리 인하를 재개한 뒤 12월까지 0.75%포인트 내렸으나 올해 들어 5번 연속 동결 행진을 이어오다가 9개월 만인 이날 연방공개시장위원회(FOMC)를 열어 기준금리를 기존 4.25∼4.50%에서 4.00∼4.25%로 인하했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 취임(1월 20일) 이후 첫 기준금리 변동이다.

또 트럼프 대통령이 최근 강력하게 요청해 온 빅컷(0.50%포인트 이상의 큰 금리 인하)에 대해선 제롬 파월 연준 의장은 “광범위한 지지가 전혀 없었다”며 선을 그었다.

동시에 연준은 연내 2회 추가 금리 인하 가능성을 시사해 오는 10월과 12월 남은 두 차례 통화정책 회의에서 연이은 비둘기적(통화 완화 선호) 결정을 할 것으로 예상된다. 다만 연준이 2026년 추가 금리 인하는 1회만을 예상한 데다, 트럼드 행정부의 관세 정책 파급이 지속되고 있어 금리 향방의 불확실성은 여전하다는 평가가 나온다.

▶“고용 하방 위험 증가로 금리 인하…경제 나쁘지 않아”=제롬 파월 미국 연준 의장은 이날 연준의 이중책무(최대 고용과 물가 안정 목표)를 언급하며 “고용에 대한 하방 위험이 커졌고 최근 물가상승률이 올라 다소 높은 수준을 유지하고 있다”며 “이러한 변화에 비추어 오늘 FOMC는 금리를 0.25%포인트 인하하기로 결정했다”고 밝혔다. 이전 FOMC 회의 성명서에 명시된 미국 노동시장이 ‘견조하다’는 표현은 삭제됐다.

고용 지표만 보면, 최근 3개월 미국의 평균 비농업 신규고용은 월 2만9000명으로 크게 둔화했다. 파월 의장은 이런 둔화의 원인이 ‘이민 감소’와 ‘경제활동 참가율 하락’에 따른 노동공급 증가세 약화에 기인한다고 봤다.

최근 미국에 나타나는 노동 공급과 노동 수요의 동반 둔화라는 이례적인 현상에 파월 의장은 주목했다. 그는 FOMC 회의 이후 열린 기자회견에서 ‘도널드 트럼프 미국 행정부의 관세정책이 고용 시장 둔화에 영향을 줄 가능성’을 묻는 기자의 질문에 “관세보다는 이민자 수 변화로 인해 노동 공급이 감소할 수 있다”고 분석했다.

파월 의장은 “노동 공급 증가가 거의 없는 가운데 노동 수요도 급격히 줄고 있어 앞서 내가 ‘기묘한 균형’(curious balance)이라고 불렀던 현상을 보고 있다”라고 평가했다. 보통 경제학에서 ‘균형’이라고 하면 좋은 의미로 쓰이지만, 최근의 고용 시장 내 균형은 그런 특징과는 거리가 멀다는 뜻으로 풀이된다. 파월 의장은 지난달 ‘잭슨홀 회의’에서도 이민 제한 정책은 노동 공급을 감소시켰다며, 경기 둔화에 노동 수요 감소와 맞물리면서 ‘기묘한 종류의 균형(curious kind of balance)’을 이뤘다고 지적한 바 있다.

그는 경제전망요약(SEP)상 올해 실업률 중간값 전망치가 6월 당시와 동일한 4.5%라며, 이후 이 수치가 소폭 하락할 것이라고 전망했다.

파월 의장은 “경제가 나쁜 것은 아니다(It‘s not a bad economy)”라며 금리 인하가 위기 관리 수단일 뿐이라는 점을 강조했다.

미 경제성장률 전망은 소폭 상향조정됐다. SEP에 따르면, 올해 미국의 경제성장률(실질 국내총생산 성장률) 전망치는 1.6%로 상향했다. 기존의 전망치는 6월에 발표된 1.4%였다. 주로 민간소비가 둔화하면서 올해 성장세가 전년보다는 약화됐다는 평가다.

한편 연준은 연내 두 차례 추가 인하가 이뤄질 가능성을 예고했다. 올해 FOMC는 10월과 12월 두 차례 더 열리는데, 각각 0.25%포인트 인하가 이뤄질 가능성이 높다. 연준은 연말 금리 예상치 중간값은 3.6%로 제시했다.

▶“관세 정책 효과 올해·내년 누적될 것”…美 시장은 혼조세=파월 의장은 관세 정책의 효과가 올해 남은 기간과 내년에 지속해서 누적될 것으로 예상한다고 설명했다.

그는 관세의 물가 영향에 대해 “상품 가격 상승이 올해 인플레이션 상승의 대부분을 설명하고 있다”며 “현시점에서 이는 매우 큰 효과는 아니지만 올해 남은 기간과 내년 지속해서 누적될 것으로 예상한다”라고 말했다. 또 “트럼프 행정부의 관세가 상품 물가에 주는 영향을 ‘일시적 가격수준 상승’으로 보고 있다”며 “다만 그것을 실제로 일시적으로 만드는 게 우리의 일”이라고 강조했디. 현재 관세가 물가로 전가되는 속도는 예상보다 느리다고 평가했다.

물가상승률의 장기 기대치는 대체로 ‘2% 목표’와 부합한다고 전망했다. 개인소비지출(PCE) 가격지수 상승률은 올해 3.0%, 2026년 2.6%, 2027년 2.1%로 추정된다. 올해 8월까지 PCE 가격지수 상승률은 2.7%, 가격 변동성이 큰 식료품과 에너지를 제외한 근원 PCE 가격지수 상승률은 2.9%로 다소 높게 나타났다.

시장은 연준의 9월 FOMC 결과에 대해 다소 매파적으로 평가했다. 뱅크오브아메리카는 “파월 의장 기자회견에서는 전반적으로 조심스러운 매파적 스탠스가 유지됐으며, 명확한 가이던스보다는 리스크 관리 중심의 접근이 강조됐다”고 풀이했다.

웰스파고는 “점도표는 여전히 매우 분산되어 있으며, 이는 향후 정책경로에 대한 견해차가 상당했다”면서 “파월 의장은 기자회견에서 다소 매파적 어조를 유지하면서 전반적으로 고용 둔화와 여전히 높은 인플레이션 사이에서 균형적 스탠스를 보여줬다”고 평가했다. 김지헌 기자