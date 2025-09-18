최성환 사장 “AI사업 혁신 추진”

SK네트웍스는 17일 서울 워커힐 호텔앤리조트 웨이브힐에서 ‘SK네트웍스 AI WAVE 2025’를 열어 회사의 인공지능(AI) 관련 주요 글로벌 투자 포트폴리오를 소개하고, AI 산업의 미래와 소버린 AI 방향성에 관한 패널토의 시간을 가졌다고 18일 밝혔다.

AI WAVE는 유망 AI 스타트업이 미래 비전을 제시하고 이를 바탕으로 스타트업과 투자자 간 연결과 교류를 확대하기 위해 SK네트웍스가 주최하는 행사다. 2023년 처음 시행한 데 이어 2회째를 맞았다.

이번 행사에는 SK네트웍스가 투자한 펀드 운영사 중 하나이자, 실리콘밸리 내 가장 선별적인 AI 스타트업 레지던시 프로그램으로 명성 높은 HF0가 후원사로 함께 했다. 최근 정부가 주관한 ‘독자 AI파운데이션 모델’ 프로젝트에 스타트업으로는 유일하게 선정된 업스테이지를 비롯한 업계 관계자 100여 명이 참석했다.

최성환(사진) SK네트웍스 사업총괄 사장은 기조발표에서 “기술을 중심으로 급변하는 사회 속에서 도태되지 않으려면 혁신성을 지닌 스타트업과 이를 지원하는 투자자들의 원활한 정보 교류 속에서 성장 기회를 확보하는 게 중요하다”며 “이번 자리를 통해 SK네트웍스가 2020년경부터 구축해온 하이코시스템 기반의 AI 투자 포트폴리오를 공유하고, 기술·자본·비전이 연결되는 AI 생태계 확장을 추진하고자 하는 것”이라고 말했다. 서재근 기자