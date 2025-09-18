25일까지 모든 고객 대상 KBO리그 현장 경험 제공

SK브로드밴드는 다가오는 ‘2025 신한 SOL뱅크 KBO 포스트시즌’을 맞아 B tv+ 가입자를 대상으로 ‘B tv+ 포스트시즌 직관 티켓’ 이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다.

B tv+는 영화, 방송, 애니메이션, 키즈, 다큐멘터리 등 약 20만편의 콘텐츠를 무제한으로 즐길 수 있는 B tv의 주문형비디오(VOD) 월정액이다.

올해 KBO리그는 단일 시즌 역대 최다 관중 신기록을 달성하며 어느 때보다 인기가 높다. 이에 SK브로드밴드는 포스트시즌 경기 직관 혜택을 고객에게 제공하고자 한국야구위원회(KBO)와 2025 신한 SOL뱅크 KBO 포스트시즌 스폰서십 계약을 체결했다고 설명했다.

이번 이벤트는 B tv+ 신규 가입자와 기존 B tv+ 고객 모두 참여할 수 있다. 응모 기간은 오는 25일까지다. 응모 고객 중 추첨을 통해 1인 2매씩 최대 130장의 포스트시즌 직관 티켓이 제공된다. 당첨자는 오는 30일 B world 이벤트 페이지에서 발표될 예정이다.

고객이 B tv+ 이벤트 메뉴에서 ▷와일드카드 ▷준플레이오프 ▷플레이오프 ▷한국시리즈 중 직관을 희망하는 경기를 선택하고, 셋톱박스를 모바일 B tv 애플리케이션과 연결하면 자동으로 이벤트에 응모된다. 다음달 추석 시즌에는 한국시리즈 경기 직관 티켓을 증정하는 추가 이벤트를 진행할 계획이다.

김혁 SK브로드밴드 미디어사업본부장은 “KBO 팬에게 희소성 높은 KBO 포스트시즌 티켓을 제공해 B tv+만의 차별화된 고객 경험을 선사할 계획”이라며 “앞으로도 다양한 고객 혜택을 제공해 B tv+ 고객 만족도를 높이겠다”고 말했다.

차민주 기자