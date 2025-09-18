유고·퇴직 대비 법인보험 ‘CEO플랜’ 상속세 재원 ‘상속종신보험’ 효율적 세금 절감엔 ‘경영인정기보험’ 적합 유동성 확보 ‘단기납 종신보험’ 해법 계약자 변경 땐 ‘세금 처리’ 확인해야

#. 중소기업을 20년간 이끌어 온 김영호(65) 대표는 최근 밤잠을 설친다. 자녀에게 회사를 물려주게 되면 상속세가 최대 50%나 나온다는 이야기를 들었기 때문이다. 실제로 김 대표가 보유한 비상장 주식 가치만 약 56억원. 자산은 많지만 현금은 10억원뿐이라, 상속세 24억9000만원을 어떻게 마련할지 막막하다. 고민 끝에 김 대표는 퇴직금·유족보상금을 보험으로 준비하는 ‘CEO플랜’을 택했다.

기업체를 운영하는 대표들은 상속을 앞두고 회사 지분과 자산이 많을수록 고민도 크다. 상속세를 낼 현금이 정작 없기 때문이다. 이런 상황에서 보험을 통해 세금 부담과 재원 마련을 동시에 준비하는 ‘CEO플랜’이 주목받고 있다. 김 대표 역시 이 구조를 활용해 상속세 납부를 대비하기로 했고, 더 구체적인 설계를 위해 전문가 상담을 받기로 했다.

Q. 법인 대표가 법인 명의로 보험에 가입하는 것은 어떤 목적인가요?

A. 법인이 대표이사나 임원 유고에 대비해 가입하는 생명보험을 ‘CEO플랜’이라 부릅니다. 계약자와 수익자는 법인, 피보험자는 대표 본인이며, 보험료도 법인 자금으로 냅니다. 이 구조의 가장 큰 장점은 사망 시 유족보상금 지급, 퇴직 시 퇴직금 재원 마련 등 다양한 용도로 활용할 수 있다는 점입니다.

실제로 많은 법인이 ‘임원 유족보상금 지급 규정’을 통해 평균임금 기준 1000일치 이상을 사망 시 지급하도록 정하고 있습니다. 이 재원을 보험으로 미리 준비해 두면 유고 시 큰 재무적 리스크를 피할 수 있습니다. 건강하게 퇴직하는 경우에는 보험 계약자 명의를 대표 본인으로 바꾸고, 해약환급금을 퇴직소득으로 정산해 퇴직금으로 활용할 수도 있습니다.

이 경우 지급된 금액은 퇴직소득으로 보고, 소득세 신고를 통해 정산하게 됩니다. 사망·퇴직 어느 경우에도 활용 가능한 구조이기 때문에 대표 개인과 법인 모두에게 유리한 전략으로 평가됩니다.

Q. 저도 내야 할 상속세에 비하면 현금이 부족한 상황인데, 상속세를 보험으로 준비할 수 있을까요?

A. 자산은 많지만 현금이 부족한 경우, 상속세는 ‘현금 리스크’로 다가올 수 있습니다. 특히 비상장 주식이나 부동산 등 환금성이 낮은 자산이 많을수록 그렇습니다.

김 대표의 사례로 볼까요. 현재 ▷비상장주식 56억원 ▷아파트 30억원 ▷금융자산 10억원 등 총 96억원의 자산을 보유하고 있으며, 배우자와 자녀 2명을 상속인으로 두고 아들에게 가업 승계를 계획하고 있습니다. 예상되는 상속세는 ▷일괄공제 5억원 ▷배우자상속공제 30억원 ▷금융재산공제 2억원 등 37억원을 제외한 상속세 과세표준 59억원에서 상속세율 50%를 적용한 24억9000만원이 됩니다. 하지만 김 대표는 비현금성 자산이 많고, 현재 당장 활용할 수 있는 현금은 10억원뿐이죠.

이럴 경우 CEO플랜을 활용하면 해결책이 됩니다. 법인 명의로 생명보험에 가입하고 대표가 피보험자가 되면, 사망 시 법인이 보험금을 받아 유족보상금이나 퇴직금으로 지급할 수 있습니다. 이 자금이 유족에게는 곧바로 상속세를 낼 수 있는 ‘즉시 현금’이 되는 셈입니다.

Q. 조금 더 구체적으로, 저는 CEO플랜으로 현금 재원을 어떻게 마련하면 되죠?

A. 김 대표는 법인 명의로 보험에 가입해, 사망 시 법인이 보험금을 수령하고 이를 유족보상금과 퇴직금 명목으로 지급하는 구조로 설계할 수 있습니다.

연봉 2억원인 김 대표의 평균임금 1000일치에 해당하는 유족보상금은 약 5억5000만원입니다. 퇴직금은 퇴직 전 3년 평균 연봉의 10%인 2000만원에 근속기간 30년, 2배수를 적용해 약 12억원으로 계산됩니다. 총 17억5000만원의 재원을 마련할 수 있고, 유족은 보험금과 상속 재산의 일부를 찾아 상속세 24억9000만원 납부에 활용할 수 있습니다. 건강하게 퇴직할 시에는 계약자 명의를 변경해 퇴직금으로 받을 수 있도록 설계할 수 있습니다.

Q. 좋아요. 그럼 바로 CEO플랜에 가입하겠어요.

A. CEO플랜은 보험 한 가지로 끝나는 구조가 아니에요. 어떤 목적에 중점을 둘지를 명확히 해야 합니다. 단순히 ‘보험 하나 가입하면 되겠지’하는 접근보다는, CEO플랜이 어떤 종류로 구성되는지부터 파악하는 것이 중요합니다.

크게 ▷상속세 납부를 위한 상속종신보험 ▷법인세 절감을 위한 경영인정기보험 ▷법인 유동성 확보용 단기납 종신보험 등으로 나뉩니다. 각각 사망보장 위주, 세금 절감, 자금 확보 등 핵심 목적이 다르기 때문에, 자신의 상황과 우선순위에 따라 맞춤형 설계가 필요합니다.

Q. CEO플랜에도 여러 보험 종류가 있군요. 상속세가 걱정인데, 보험료는 적게 내고도 크게 대비할 수 있는 방법은 없을까요?

A. 상속세 재원 마련이 목적이라면 상속종신보험이 가장 효율적입니다. 해약환급금 없이 사망보험금 중심으로 설계되기 때문에 보험료는 낮고, 보장은 큽니다. 75세까지 가입할 수 있어 은퇴 직전에도 활용할 수 있죠.

예를 들어 60세 남성 대표가 주계약 10억원을 10년간 내면, 연 보험료는 약 516만원이고 총 납부액은 약 6억2000만원입니다. 하지만 사망 시 보험금은 12억원까지 보장되며, 20년 후엔 20% 증액 효과도 기대할 수 있습니다. 또한, 퇴직 시 계약자와 수익자를 법인에서 대표 개인으로 변경해 퇴직소득으로 처리하면, 향후 유고 시 보험금은 유족에게 직접 지급되는 구조로 전환됩니다.

Q. 그럼 상속종신보험은 어떤 상황에서, 누구에게 특히 잘 맞는 상품인가요?

A. 가업승계를 앞둔 대표에게 가장 적합합니다. 상속공제를 받더라도 ▷비사업용 토지 ▷과다보유 현금 ▷임대 부동산 등 ‘사업무관자산’은 제외되기 때문에, 상속세를 현금으로 내야 할 수 있습니다. 상속종신보험은 사망 시 즉시 현금화되는 보험금을 통해 이 리스크를 해소할 수 있습니다. 또, 보험금은 상속인이 아닌 제3자에게도 지급할 수 있어 다양한 자산 이전 방식으로 활용됩니다.

여기서 중요한 팁 하나 소개해 드리면 법인 명의 상속 종신보험은 사망보험금을 반드시 받을 수 있는데, 지난해 11월부터 시행 중인 ‘보험금청구권 신탁’을 활용하면 대표가 원하는 사람에게, 원하는 시점에, 원하는 금액을 지급할 수 있습니다. 보험금의 분할 지급, 관리, 유예 등이 가능해져 상속 설계에 큰 유연성을 확보할 수 있습니다.

Q. 법인세도 줄일 수 있다고 들었어요. 세금 절감까지 고려한 CEO플랜은 어떤 게 있나요?

A. 세금 절감 효과를 노린다면 경영인정기보험이 적합합니다. 이 보험은 해약환급금을 없애도록 설계해, 납부 보험료 전액을 비용(손금)으로 처리할 수 있어 법인세를 줄일 수 있습니다.

보장은 보통 90세까지 유지되며, 만기에는 환급 없이 종료됩니다. 대표의 사망 리스크에 초점을 맞춘 구조로, 유족보상금을 사망보험금으로 지급하는 목적에 충실한 상품입니다. 해약환급금이 없기 때문에 비용 처리를 최대화할 수 있고, 보험료도 상대적으로 저렴합니다.

60세 남성 대표가 사망보험금 5억원을 보장받는 조건으로 5년간 보험료를 내면, 연간 약 1300만원의 보험료를 전액 손비 처리할 수 있습니다. 이는 세전 기준으로 약 25% 내외의 법인세 부담을 줄이는 효과로 이어지며, 만약 대표가 유고 시 보험금은 유족보상금으로 지급돼 상속세 재원으로도 활용할 수 있습니다.

Q. 비용 처리를 최대한 활용하려면 어떤 상황에서 경영인정기보험이 적합한가요?

A. 경영인정기보험은 비용 처리를 통해 법인세를 줄이면서도, 사망 보장도 동시에 노릴 수 있다는 점에서 ‘현금 흐름이 꾸준한 기업’에 적합합니다. 특히 ▷자금 여유가 있고 ▷퇴직금이나 해약환급금보다 법인세 절감과 유족보상금 지급이 우선인 경우에 추천됩니다.

예컨대 이미 유보자산이나 퇴직금 준비는 끝났고, 대표 유고 시 유족이나 회사에 부담을 남기고 싶지 않은 대표라면 이 보험이 제격입니다. 또, 대표 사망 시 유족보상금으로 지급되도록 규정화해 두면 법인도 손실 없이 유족 지원이 가능합니다. 보험계약은 유지하되 해약환급금이 없으므로, 해지나 명의 변경보다 ‘사망 시 보장’ 중심으로 접근하는 것이 핵심입니다.

Q. 상속세, 퇴직금 외에도 대표가 떠난 뒤 회사를 유지할 자금을 준비하는 보험도 있다면서요?

A. 그렇습니다. 대표의 갑작스러운 유고는 남겨진 가족뿐 아니라 회사 전체에도 큰 충격이 됩니다. 이를 대비한 전략에는 단기납 종신보험이 있습니다. 일반 종신보험과 달리 짧은 기간(5~7년) 동안 집중적으로 보험료를 내고, 이후 사망 시 고액의 보험금을 받을 수 있도록 설계됩니다.

사망보험금은 법인이 받게 되며, 대표 유고 시 ▷회사 정상 운영자금 ▷임직원 퇴직위로금 ▷운영 자금 보전 등으로 다양하게 활용할 수 있습니다. 단기납 구조이기 때문에 보험료 부담은 크지만, 이후 보장 지속과 자금 마련을 동시에 기대할 수 있습니다.

Q. 단기납 종신보험은 어떤 상황에서 특히 효과적인가요?

A. 유동성 확보와 퇴직금 준비를 동시에 고려하는 대표에게 특히 잘 맞습니다. 대표 유고 시 보장도 중요하지만, 은퇴 후 퇴직금을 어떻게 마련할지도 중요하니까요.

이 보험은 ▷상속 ▷유족보상 ▷법인 정상화 자금 ▷사후 위기관리 등 다목적 활용이 가능한 보험입니다. 계약자는 법인이며, 피보험자는 대표, 수익자는 법인으로 설정합니다. 보험금은 법인이 받지만, 회사 규정에 따라 일부를 유족에게 지급하거나, 기업 유동성 유지에 쓸 수도 있습니다.

Q. 보험 계약자를 법인에서 개인으로 바꾸면 퇴직금 처리된다던데, 이때 세금은 어떻게 되나요?

A. 보험 계약을 법인에서 대표 개인 명의로 변경해 퇴직금으로 받는 경우 이전 시점의 해약환급금 상당액이 퇴직소득으로 간주해 퇴직소득세가 부과됩니다. 퇴직금 한도 내에서 지급하면 퇴직소득세만 내면 되지만, 한도를 초과하는 경우 초과분도 퇴직소득으로 과세하지만, 공제 혜택이 줄어들어 실효세율이 높아질 수 있습니다.

보험계약 명의 변경 시에는 반드시 원천징수 등 세무신고 절차를 거쳐야 하며, 실무적으로는 법인이 비용 처리를 하고, 대표는 퇴직소득세를 낸 뒤 보험금(또는 해약환급금)을 받게 됩니다. 즉, 명의 변경을 통한 퇴직금 수령 시 세금 부담과 신고 절차를 반드시 확인해야 합니다.

박성준 기자