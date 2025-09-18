‘재건 부처 초청 정책 연수’로 방한 건설기계 운영 노하우 공유 예정

[헤럴드경제=한영대 기자] HD현대는 18일 우크라이나 영토개발부 차관 등 정부 관계자로 구성된 재건 연수단이 HD현대건설기계 울산캠퍼스를 방문했다고 19일 밝혔다.

연수단에는 우크라이나 영토개발부의 마리나 데니시우크 차관과 코스티안틴 코발추크 차관을 비롯해 수호믈린 세르히 재건청장과 국가비상사태청 관계자 등 고위급 인사 10여 명이 참여했다.

이번 방문은 한국건설기계산업협회와 한국건설기계연구원의 주관 하에 15일부터 21일까지 진행되는 ‘건설기계 역량 강화 초청 연수’의 일환으로 이루어졌다. 연수단은 이 기간 재건에 필요한 노하우를 공유받고 건설 장비 공급 및 교육 사업과의 연계 방안을 논의한다.

연수단은 이날 HD현대건설기계 스마트팩토리 첨단 생산라인과 함께 HD현대중공업 조선소 도크, HD현대일렉트릭 변압기 제조시설을 둘러봤다. 16일 판교 HD현대 글로벌R&D센터에서 열린 컨퍼런스에도 참석했다. 양측은 전쟁 피해 현황과 복구 지원 사항을 공유하고, 이를 뒷받침할 건설기계 트레이닝 센터 설립과 교육 훈련 방안을 논의했다.

HD현대인프라코어와 HD현대건설기계는 전쟁 전 우크라이나 건설기계 시장에서 점유율 1·2위를 차치한 바 있다. HD현대 건설기계부문은 향후 우크라이나 주요 직업훈련학교에 실습용 건설기계와 가상현실(VR) 시뮬레이터를 지원하는 방안을 검토하고 있다. 또 HD현대건설기계의 글로벌교육센터를 통해 건설기계 교육 컨소시엄을 구성하고 학위 과정 및 기종별 교육 프로그램 운영 등을 지원할 예정이다.

조영철 HD현대사이트솔루션 사장은 “대한민국의 건설장비는 세계 각지의 재난 현장에 투입되며 시민들의 소중한 일상을 되찾기 위해 앞장서 왔다”며 “이번 재건 협력은 교육과 기술 전수를 통해 복구 기반을 마련하고 지속가능한 파트너십을 구축하는 데 의미가 있다”고 말했다.

데니시우크 차관은 “이번 한국 방문은 전후 재건 과정에서 필요한 산업 발전의 경험과 기술력을 생생하게 확인할 수 있는 소중한 기회였다”며 “HD현대와의 파트너십이 우크라이나의 복구와 미래 성장에 큰 힘이 되기를 기대한다”고 덧붙였다.