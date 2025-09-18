조단위 투자 로드맵 맞물려 신설 미래사업총괄에 정인철 부사장

[헤럴드경제=고은결 기자] 지난 7월 1조5000억원 규모의 투자 로드맵을 밝힌 태광산업이 신사업을 담당할 미래 사업 관련 조직을 새로 꾸린 것으로 확인됐다.

18일 업계에 따르면 태광산업은 지난 7월 15일자로 미래사업추진실을 신설했다. 미래사업총괄은 정인철 태광산업 부사장이 맡았다. 최근 태광산업으로 영입된 정 부사장은 컨설팅 업계 및 다양한 산업군의 기업체에서 C레벨(경영진)로 근무한 이력을 보유한 경영 전문가로 알려졌다.

새롭게 출범한 미래사업추진실에선 태광산업의 미래 성장 동력이 될 신사업을 발굴하는 역할을 맡게 될 것으로 보인다. 태광산업은 섬유·석유화학 중심의 기존 사업 구조에서 벗어나 신성장 동력을 확보하기 위한 노력을 이어가고 있다. 지난 7월에는 화장품·에너지·부동산개발 관련 기업 인수와 설립을 위해 내년까지 1조5000억원 가량을 투입하겠다고 밝혔다. 올해 안에는 우선 1조원을 집행하겠다는 방침이다.

태광산업은 투자 로드맵 발표 당시 화장품 분야는 이미 투자 자회사를 설립해 뷰티 관련 기업 등에 대한 투자를 추진 중이며, 관심 업종의 신규 법인 설립도 진행하고 있다고도 언급했다. 실제로 최근에는 애경산업 지분 약 63% 인수의 우선협상대상자로 선정되며 화장품 시장 진출을 확정했다. 인수가격은 4000억원을 웃도는 수준으로 알려졌으며, 경영권 프리미엄을 포함한 실투자 규모는 이보다 더 클 것으로 전망된다.

또한 화장품 사업 외에도 블록체인, 호텔 레저, 에너지 등 다양한 분야의 신사업 투자를 검토하며 중장기적 사업다각화와 안정적 수익 기반 확보를 추진하고 있다. 같은 태광그룹 계열인 흥국생명은 국내 1위 부동산 자산운용사인 이지스자산운용 인수전에 참여했고, 흥국리츠운용은 코트야드 메리어트 서울 남대문 호텔의 우선협상대상자로 선정되는 등 그룹 전반이 포트폴리오 확대에 힘을 싣고 있다.

한편 태광산업은 오는 10월 1일에는 임시주주총회를 열고 정관 일부 변경을 통해 사업 목적을 대폭 확대할 예정이다. 정관 변경에는 ▷부동산 개발 및 시행·분양업 ▷호텔·리조트 등 숙박시설 개발·운영·임대업 ▷해외 건설공사 및 개발사업 ▷금융·투자업 ▷블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 암호화자산 매매·중개업 ▷화장품 제조·판매업 ▷플라스틱 포장재료 제조·판매업 ▷원전·태양·풍력·지열 등 신재생에너지 관련 사업 등 14개 신규 사업 목적이 포함됐다.