‘파라오의 보물전’ 소장목록 조사 중 발견 공항·항구·육상 국경 검문소에 경보령

[헤럴드경제=한지숙 기자] 이집트 수도 카이로의 대형 박물관에서 3000년 된 파라오의 금팔찌가 사라져 당국이 조사에 나섰다.

17일(현지시간) AFP통신, CNN, CBS 등 외신에 따르면 전날 이집트 관광유물부는 카이로 타흐리르 광장에 있는 이집트박물관 복원실에서 3000년 된 유물인 금팔찌가 사라졌다고 밝혔다.

해당 팔찌가 마지막으로 확인된 시점이 언제인지는 공개하지는 않았다.

이 금 팔찌는 청금석 구슬이 장식된 것으로 이집트 제21대 왕조(기원전 1076년~723년)인 파라오 아메네모페의 소유로 알려졌다.

이집트 현지 언론은 다음 달 말 이탈리아 로마에서 열릴 예정인 ‘파라오의 보물’전을 앞두고 최근 소장품 목록 조사를 하다 분실 사실을 발견했지만, 정확한 분실 경위는 확인되지 않았다고 보도했다.

관광유물부는 내부 조사를 시작했으며, 이집트 내 모든 공항과 항구, 육상 국경 검문소에 경보를 내리고 밀수 방지를 위해 팔찌 사진을 배포했다고 덧붙였다. 팔찌 사진을 유물부 공식 소셜미디어(SNS)에 게시도 했다.

사라진 팔찌의 행방을 두고서는 여러 가능성이 제기된다.

영국 케임브리지 대학의 법의학 고고학자인 크리스토스 치로지아니스는 “도난당한 뒤 밀반출돼 온라인 플랫폼이나 딜러 갤러리, 경매장에 곧 나타날 수 있다”라고 말했다.

그는 판매를 시도하다 발각될 위험을 막기 위해 팔찌를 녹여 금을 얻거나 개인이 소장해 외부에 공개하지 않는 방식도 가능할 수 있다고 덧붙였다.

타흐리르 광장에 있는 이집트박물관은 아메네모페 왕의 유명한 금 장례 가면을 포함해 17만여점의 유물을 소장 중이다.

이집트 정부는 오는 11월 1일 세계 최대 규모의 고고학 박물관인 이집트 대박물관 개장을 수주 앞두고 이같은 분실 사건을 맞았다. 이집트 대박물관 개장을 앞두고 투탕카멘 무덤에서 발굴된 5000여점의 유물 등이 이전을 준비 중인 것으로 전해졌다.