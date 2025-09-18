[헤럴드경제=서병기선임기자]배우 박지현이 자신의 필모그래피에 또 하나의 의미 있는 작품을 더했다.

지난 12일 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘은중과 상연’에서 박지현은 캐릭터와 하나 된 듯한 섬세한 연기력으로 깊은 여운을 남겼다. ‘은중과 상연’은 매 순간 서로를 가장 좋아하고 동경하며, 또 질투하고 미워하며 일생에 걸쳐 얽히고설킨 두 친구, 은중과 상연의 모든 시간들을 마주하는 이야기를 담은 넷플릭스 시리즈다.

극 중 박지현은 어린 시절 부족할 것 없이 자랐지만, 자신은 절대 가질 수 없는 것들을 가진 밝고 따뜻한 은중(김고은)을 부러워하는 인물 ‘천상연’으로 분해 캐릭터의 서사를 설득력 있게 그려냈다.

박지현은 우정과 사랑 사이에서 고민하던 20대, 불편한 재회 이후 어릴 적부터 내면에 자리 잡고 있던 결핍이 최고조에 달하며 스스로 우정을 끊어버린 30대, 담담하게 죽음을 앞두고 은중과 마지막 기억을 만들던 40대까지 ‘천상연’이라는 인물의 시간을 켜켜이 쌓아냈다.

박지현은 캐릭터가 지닌 상처를 텅 비어버린 공허한 눈빛과 처연한 표정으로 표현해 그가 느끼는 감정의 소용돌이를 화면 너머로 전했다.

특히 이야기가 전개되는 내내 감정의 폭이 크지 않았던 상연이 오빠 천상학(김재원)의 진실을 마주하고 무너져내리며 하염없이 눈물을 흘리던 모습은 보는 이들의 안타까움을 자아냈고 스위스에서 상연과 은중의 마지막 순간은 시청자들의 눈물샘을 자극했다. 그뿐만 아니라 나이 대 별로 달라지는 스타일링은 캐릭터의 매력을 한층 높여 이목을 집중시켰다.

이처럼 그저 미워할 수만은 없고 마음이 가는 상연에 완벽하게 동화된 박지현은 15회에 이르는 작품의 긴 여정 동안 보는 이들이 그의 삶에 함께하게 만들었다. 마치 상흔처럼 깊은 여운이 남는 작품으로 다시 한번 폭넓은 연기 스펙트럼을 증명한 박지현은 영화 ‘와일드 씽’, ‘자필’, 드라마 ‘내일도 출근!’까지 스크린과 브라운관을 넘나들며 다양한 장르로 찾아올 예정이다.

한편, 박지현 주연의 넷플릭스 시리즈 ‘은중과 상연’은 오직 넷플릭스를 통해 만나볼 수 있다.