100% 원화 담보, 아발란체 블록체인 기반 원화 은행계좌 통한 증거금 확인까지 수행

[헤럴드경제=유동현 기자] 비댁스 원화 스테이블코인 KRW1을 공식 발행하며 원화 기반 스테이블코인 기술 검증(Proof of Concept·PoC)을 마쳤다고 18일 밝혔다.

KRW1은 비댁스가 2023년 12월 상표 등록을 완료한 독자적 원화 스테이블코인 브랜드다. 비댁스는 설립 초기부터 디지털 자산 시장에서 스테이블코인이 핵심 인프라로 자리매김할 것을 예측하고 선제적으로 관련 기술 개발과 기획을 추진해 왔다.

비댁스는 발행 관리 시스템과 더불어 사용자 간 이체 및 검증이 가능한 애플리케이션까지 함께 개발해 실제 유통 환경을 구현했다. 증거금 구조 또한 100% 원화 담보율을 기반으로 하며, 증거금은 전략적 파트너인 우리은행 계좌에 예치된다. API 연동을 통해 담보금 상태가 실시간으로 확인·검증된다.

KRW1은 아발란체 블록체인 네트워크에서 최초 발행됐다. 아발란체는 국내에서도 기술적 우수성이 인정된 글로벌 블록체인 인프라다. 한국인터넷진흥원(KISA) 역시 아발란체 등 주요 네트워크를 공공망 구축에 활용할 수 있다는 연구 결과를 발표한 바 있다.

비댁스는 KRW1을 특정 기업이나 결제 생태계에 국한하지 않고, 송금·결제·투자·예치 등 금융 전반에서 활용할 수 있는 범용적 스테이블코인으로 발전시킬 계획이다. 나아가, 민생회복지원금과 같이 공공의 영역에서 금융수수료 부담을 획기적으로 줄일 수 있는 지급결제 인프라로 활용되는 데에도 역점을 둘 계획이다.

다양한 금융·테크 기업과의 협업을 확대할 예정이며, 향후 디지털자산 기본법에서 제안되는 스테이블코인 기술 표준으로 채택되는 것도 기대하고 있다. 글로벌 스테이블코인과의 연계 협력 가능성도 모색 중이다.

류홍열 비댁스 대표는 “비댁스는 단순히 자산을 보관하는 커스터디 기업이 아니다”라며, “디지털 자산 시장의 인프라를 제공하고 법인 및 기관투자자를 포함해 공공기관까지 다양한 고객의 자산을 관리하는 파트너로서, KRW1은 이러한 비댁스의 역할을 강화하고 고객 가치 증대에 획기적인 전기가 될 것”이라고 했다.