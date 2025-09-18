누적 74억건 이동 데이터 기반, 개인화 등 고도화 대화형 모빌리티 AI 에이전트, 사용자 경험 제공 차량과 모바일 아우르는 통합 AI 플랫폼 진화

[헤럴드경제=고재우 기자] 티맵모빌리티가 데이터와 인공지능(AI) 결합한 ‘통합 모빌리티 플랫폼’으로 진화하고 있다. 누적된 이동 데이터를 기반으로 AI를 활용해 성장 모델 구축을 구축하고, 모빌리티 AI 에이전트로 변신을 가속화 중이다.

18일 서울 중구 소재 삼화타워에서 열린 간담회에서 티맵모빌리티는 AI 기반 통합 모빌리티 플랫폼으로 청사진을 밝혔다. 향후 누적 74억 건 이상의 이동 데이터를 AI와 결합해 트래픽을 확보하고, AI 기반 통합 모빌리티 플랫폼으로 확장할 방침이다.

▶지속 성장 중인 데이터 사업, 통합 모빌리티 플랫폼 ‘마중물’= 티맵모빌리티 모빌리티는 데이터 기반 성장 모델 구축에 박차를 가하고 있다.

데이터 사업은 전년 동기대비 올해 1분기 28.5%, 2분기 49.3% 등 성장했다. 통합 모빌리티 플랫폼 구축에 마중물 역할을 하고 있다.

우선 지도, 도로망, 교통 패턴, 배송 등 데이터 활용폭을 물류, 에너지, 금융, 지자체 등 산업 전반으로 확장에 나선다. 축적된 데이터를 토대로 인사이트를 제공하는 ‘분석 서비스 제휴’도 제공한다.

세부적으로 운전 점수와 보험 할인 혜택을 연계한 ‘카라이프’는 보험 할인율을 최대 28.6%로 확대했다. 올해 1분기에는 전년 동기 대비 49%, 2분기에는 35%의 매출 성장을 기록했다. 여기에 맞춤형 보험 상품을 제공할 예정이다.

TMAP 오토는 차량과 주행 데이터를 결합해 주행 환경에 최적화된 인포테인먼트 서비스를 제공 중이다. 지난 2분기에는 전년 대비 82%의 성장을 달성했다. 향후에는 목적지 추천, 음성 기반 내비게이션, 개인 맞춤 검색까지 아우르는 통합 모빌리티 에이전트로 도약할 계획이다.

박서하 티맵모빌리티 D&I 담당은 “티맵모빌리티는 이동 데이터를 AI 에이전트와 결합해 개인화·추천 중심의 통합 모빌리티 플랫폼으로 발전시키고 있다”고 말했다.

▶통합 AI 에이전트로 진화…모빌리티 라이프 전반 확장= 나아가 티맵모빌리티는 모빌리티 라이프 전반으로 확장하는 AI 혁신 비전을 공개했다. ▷AI 장소 검색 경험 강화 ▷거대언어모델(LLM) 기반 AI 에이전트 탑재 ▷통합 AI 모빌리티 서비스 등 AI 경험을 제공하겠다는 전략이다.

구체적으로 TMAP의 검색, 장소상세, 어디갈까 서비스를 연계해 AI 장소 탐색 경험을 강화한다. 지난 7월에 선보인 AI 해시태그 리뷰 서비스에 이어, 리뷰를 한눈에 요약해 주는 AI 리뷰 요약 서비스도 선보일 예정이다.

또 SK텔레콤의 인공지능 서비스 ‘에이닷’을 적용해 차량 내 음성 안내 체계를 전면 개편했다. 이를 통해 ▷경유지 포함 경로 요청 ▷자주 찾는 장소 기반 개인화 안내 ▷테마별 장소 추천 ▷교통·생활정보 안내 등이 가능해졌다.

아울러 TMAP은 통합 음성 인터페이스를 넘어 차량과 모바일을 아우르는 확장형 플랫폼으로 나아갈 계획이다.

전창근 티맵모빌리티 프로덕트 담당은 “대화형 모빌리티 AI 에이전트 탑재로 장소 검색과 탐색부터 내비 컨트롤, 나아가 일반 검색까지 아우르는 AI 에이전트를 통해 혁신적인 TMAP 이용 경험을 제공할 것”이라고 말했다.