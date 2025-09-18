[헤럴드경제=채상우 기자] 80대 노인이 가게 앞 흡연을 제지하는 가게 주인을 추행해 공분을 사고 있다.

17일 JTBC ‘사건반장’은 서울 영등포의 한 중학교 앞에서 토스트 매장을 운영 중인 사장 A씨의 사연을 전했다. 지난 6월 26일, 가게 앞에서 흡연 중인 80대 노인 3명에게 “연기가 들어온다”며 자리를 옮겨달라고 A씨가 요청하면서 사건이 시작됐다.

A씨의 요청에 격분한 이들은 “내가 안에서 피운 것도 아닌데 무슨 상관이냐”며 따지고 나섰다. 또 다른 노인은 담배를 문 채 매장으로 들어와 욕설을 하며 “이 XX, 눈X을 지져버려”, “개XX야” 등 욕설을 하기 시작했다. 또 “여기가 내 땅이었다”, “네 아버지가 내 후배야” 등 허황된 말을 하며 “내가 5년만 젊었어도 이 XX 죽었다”고 협박했다. 이 과정에서 노인은 A씨의 신체 중요 부위를 잡고 성희롱성 발언을 하기도 했다.

매장이 소란스러워지자 A씨는 결국 토스트를 주문하고 기다리던 학생들에게 환불해주고 돌려보내야 했다. 다행히 이를 목격한 손님이 경찰에 연락해 현장에 출동했고, CCTV를 확인한 경찰은 현장 체포가 고려한 사안이지만 피의자가 고령이라 훈방 조치한 것으로 알려졌다.

문제는 이들이 수사에 협조하지 않고 있어 경찰 수사가 진전이 없는 상황인 가운데, 요즘도 A씨의 가게 근처를 무리지어 오가며 담배를 피우고 노려보는 행위가 계속되고 있다는 점이다.

A씨는 “정말 아무 일도 없다는 듯이 그냥 계속해서 왔다 갔다 하며 단체로 가게를 째려본다든지, ‘나쁜 XX야’ 이러면서 삿대질을 하고 간다“며 ”약까지 먹으면서 극복하려고 하는데도 너무 힘들다”고 토로했다.