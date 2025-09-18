오는 23일 ‘이프 카카오’ 통해 개편 발표

[헤럴드경제=유동현 기자] 카카오가 메신저 중심의 카카오톡 구조를 소셜 플랫폼으로 바꾸기 위한 대대적인 앱 개편을 앞둔 18일 장 초반 오르고 있다.

한국거래소에 따르면 카카오는 이날 오전 9시 49분 현재 전 거래일 대비 3.84%(2400원) 오른 6만4900원에 거래 중이다.

카카오는 오는 23일부터 사흘간 개발자 콘퍼런스 ‘이프카카오’를 열고 카카오톡 개편 및 신규 인공지능(AI) 서비스, 오픈AI 공동 제품 등을 발표할 계획이다.

카카오는 카카오톡의 본질인 ‘채팅’에 집중해 더 나은 대화 경험을 선사하고 프라이버시 보호에도 중점을 둘 예정이라고 설명했다.

임희석 미래에셋증권 연구원은 보고서에서 “이프카카오 행사를 기점으로 10월까지 강력한 모멘텀이 발생할 전망”이라며 “단기적으로는 앱 개편에 따른 체류 시간 반전을 기대할 수 있다”고 예상했다.

아울러 “11월에는 올해의 메인 이벤트인 챗GPT 온보딩과 자체 AI 에이전트 출시가 있을 전망”이라고 덧붙였다.

그러면서 투자 의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 7만원에서 8만원으로 올렸다.