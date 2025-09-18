1톤 초과 화물차 대상 적용 안전운전점수 따라 보험료 할인 “사고 예방·사회적 비용 절감 기대”

[헤럴드경제=박성준 기자] DB손해보험은 지난 11일 영업용 자동차보험에 1톤 초과 화물자동차 운전자를 대상으로 하는 ‘전자식 운행기록정보 활용 안전운전 운전습관연계보험(UBI) 특약’을 출시했다고 18일 밝혔다.

이번 특약은 한국교통안전공단과 업무협약을 통해 출시됐으며, 차량에 장착된 전자식 운행기록장치(DTG)를 통해 수집된 운행기록 데이터를 활용한다. 과속·급가속·급감속 등 운전자의 위험운전 행동을 분석해, 안전운전 습관을 지닌 운전자에게 보험료 할인 혜택을 제공하는 것이 특징이다.

고객은 특약 가입을 위해 화물차 운행기록을 한국교통안전공단에 제출해야 하며, 최근 12개월 내 2000㎞ 이상 주행 이력이 있으면서 안전운점점수가 81점 이상이면 10%의 보험료 할인을 받을 수 있다.

DB손보는 특약 개발로 화물차 운전자들이 자발적으로 안전운전을 실천할 수 있도록 유도하고, 이를 통해 교통사고 예방·화물차 운행 안전성을 높여 고객 만족도와 사회적 편익을 동시에 높인다는 방침이다.

DB손보 관계자는 “화물차는 장거리 운행과 고중량 운송 특성상 교통사고 발생 시 피해 규모가 크다”며 “이번 UBI 특약은 운전자의 안전운전 습관 형성을 지원하고, 실질적인 보험료 절감 혜택을 제공함으로써 안전문화 확산과 사회적 비용 절감에 이바지할 것으로 기대한다”고 말했다.