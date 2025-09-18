경총, 제2차 한중경영자회의 개최 손 회장 “한중 FTA 2단계 조속 협상 기대” 경주 APEC 정상회의 관심·참여도 당부

[헤럴드경제=양대근 기자] “한중 양국 기업인들이 보호무역주의 확산과 기술 패권 경쟁 등 엄중한 글로벌 환경에 직면하고 있습니다. 가까운 이웃인 양국이 안정적이면서 예측가능한 기업 환경 조성에 힘을 모아야 합니다.”

손경식 한국경영자총협회 회장은 18일 서울 롯데호텔에서 열린 제2차 한중경영자회의 개회사에서 이같이 강조했다.

경총과 중국국제다국적기업촉진회(CICPMC)가 공동 개최하는 한중경영자회의는 양국 경제협력과 기업 지원을 논의하는 행사다.

행사에는 손 회장을 비롯해 장휘 중국은행 행장, 장샤오위 CICPMC 부회장 등 한중 기업인들과 다이빙 주한중국대사, 박종원 산업통상자원부 통상차관보 등 양국 정부 관계자 등 총 40여명이 참석했다. 제1차 회의는 작년 중국 베이징에서 열렸다.

한국 기업인 대표로 나선 손 회장은 “기술혁신과 신산업 육성은 양국 기업이 더욱 협력해야 할 분야”라면서 “공동 프로젝트와 기술협력을 통해 공급망 안정과 새로운 시장 개척을 도모하며 함께 미래 성장 동력을 창출하자”고 제안했다.

그는 “양국 경제 성장과 협력을 가로막는 규제 개선, 인력·기술협력 지원 등 양국 정부의 정책적 지원이 뒷받침돼야 한다”며 “경총도 보다 자유롭고 역동적인 기업활동이 가능한 유연한 노동시장과 합리적인 규제환경을 조성하기 위해 앞장서겠다”고 밝혔다.

아울러 “올해로 발효 10주년을 맞은 한중 자유무역협정(FTA)은 문화, 서비스 분야까지 양국 협력을 확대하는 2단계 협상이 재개돼 진전을 보이고 있다”며 “양국 경제협력이 고도화될 수 있는 중요한 기반이 마련될 것”이라고 기대했다.

한국과 중국은 1992년 수교 이후 교역 규모가 40배 이상 증가했고, 현재 약 3만개의 한국 기업이 중국에 진출해 있는 상황이다.

손 회장은 “오는 10월 말 경주에서는 APEC 정상회의가 개최된다”며 “한국 정부와 기업들이 성공적인 행사를 위해 최선을 다하고 있는 만큼, 중국 기업인의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 당부했다.

중국 측 의장인 장휘 행장은 “양국은 상호보완적이고 상생적인 산업 공급망을 구축하며 긴밀한 경제공동체로 성장했다”며 “이번 회의를 통해 양국 기업인들의 우정과 협력을 더욱 강화할 수 있을 것”이라고 화답했다.

이날 현장에는 삼성전자, 현대자동차, LG화학, 한화엔진, 대한항공, CJ, 코오롱이앤피, 한국콜마, OCI , 종근당홀딩스, 형지엘리트, 삼성화재 등 한국기업 12개사가 참석했다.

중국 측은 중국은행, 신희망그룹, 징예그룹, BOE 테크놀로지, BYD, CATL, 산둥전력건설제3공정공사, 이리그룹, 중국원양해운그룹, 중웨이신재료, 이타이투자홀딩스, 중국광대은행, 상하이 준몽게임즈, 미루오기술그룹, 장쑤성 스마트장비기술유한공사, 안휘경잠건설공사, 창회기업관리컨설팅유한공사, 내몽골산업무역유한공사 등 18개사가 이름을 올렸다.

한편 회의에 앞서 손 회장은 전날 중국 기업인 대표단과 함께 김민석 국무총리와 우원식 국회의장을 각각 접견하고, 한중 경제협력 방안에 대한 의견을 교환했다.