HND TS·CMP 컨스트럭션과 시공사 조기 참여 협약

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 뉴질랜드 하이엔드 주거 단지 개발사업에 뛰어들며 글로벌 주택 건설 시장 진출을 본격화한다.

현대건설은 16일 서울 종로구에 위치한 현대건설 본사 사옥에서 뉴질랜드 투자 운영사 HND TS, 뉴질랜드 현지 건설사 CMP Construction과 각각 ‘더 스트랜드(The Strand) 주택 개발사업에 대한 시공사 조기 참여 협약(ECI)’을 체결했다고 18일 밝혔다.

이날 협약식은 김태희 현대건설 건축사업부장과 김경수 글로벌사업부장, 장 야쉰 HND 홀딩스 창업주, 로널드 맥레이 CMP 대표를 비롯한 각 사 주요 관계자가 참석한 가운데 진행됐다.

이번 사업은 뉴질랜드 오클랜드의 북동부에 위치한 타카푸나 해변 인근에 총 219세대, 지하 3층에서 지상 7~10층 규모의 주택 4개동이 들어서는 ‘프리미엄 복합주거 공간’ 조성 프로젝트다. HND TS의 지주사인 HND 홀딩스가 투자·개발하는 사업으로 아름다운 지역 환경과 조화를 이루는 하이엔드 주거 단지를 건설할 예정이다.

현대건설은 하이엔드 주거 공간에 특화된 혁신 설계와 시공 노하우를 바탕으로 현지 주택 부문의 톱 티어 건설사인 CMP 및 설계사 ASC 아키텍츠와 협력한다. 커뮤니티 시설, 태양광 패널, 전기차 충전소 등 현지 라이프 스타일에 접목 가능한 K-하우징 솔루션을 통해 뉴질랜드 현지에 차별화된 주거 가치를 선보일 계획이다.

현대건설 관계자는 “뉴질랜드 부동산 시장 트렌드가 중소·저층 주택 중심에서 대규모·중층 주택으로 변화하는 가운데 이번 프로젝트는 뉴질랜드에서 현대건설의 주택 브랜드 경쟁력을 입증할 수 있는 상징적 사업”이라며 “올 초 뉴질랜드 토지주택공사와 손잡고 시장 진입로를 마련한 데 이어 실제 프로젝트에 참여해 긴밀한 네트워크를 구축하고, 글로벌 주택 시장에 안착하는 기반도 견고히 다질 것”이라고 밝혔다.