[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 오는 22일부터 2회 접종대상인 생애 첫 인플루엔자 접종 어린이를 시작으로 임신부, 만 65세 이상 어르신, 취약계층을 대상으로 무료 인플루엔자 예방접종을 순차적으로 진행한다고 18일 밝혔다.

이번 예방접종은 ‘작은 따끔함이 건강을 지킨다’는 취지로 시민들의 건강 보호와 감염병 확산 차단을 위해 추진되며 대상자별·연령별로 시기를 달리해 진행된다.

우선 오는 22일 2회 접종 대상 어린이를 시작으로 ▲9월 29일, 어린이(1회 접종 대상)와 임신부 ▲10월 15일, 75세 이상 어르신 ▲10월 20일, 70~74세 어르신 ▲10월 22일, 65~69세 어르신의 접종이 이뤄진다.

대상자는 신분증을 지참하면 주소지와 관계없이 지정 병·의원에서 무료 접종을 받을 수 있다.

접종 기관은 예방접종도우미 누리집 예방접종관리 지정의료기관 찾기)에서 확인 가능하며 의료기관별 접종 인원이 제한되므로 방문 전 반드시 확인해야 한다.

인플루엔자 예방접종은 접종 후 약 2주 정도면 충분한 항체가 형성되고 면역 효과는 약 6개월간 유지된다. 따라서 유행 시기에 맞춰 가능한 빠른 시일 내 접종하는 것이 바람직하다.

특히 65세 이상 어르신은 인플루엔자와 코로나19 백신을 같은 날 접종할 수 있어 올겨울 안전한 건강관리를 위해 한 번 방문으로 편리하게 동시 접종 받을 것을 권고했다.

김태운 대구시 보건복지국장은 “어린이, 임신부, 어르신은 인플루엔자 감염 시 합병증 위험이 높은 만큼 예방접종이 무엇보다 중요하다”며 “작은 따끔함으로 시민 모두의 건강을 지킬 수 있도록 권장 일정에 맞춰 적극적으로 참여해 주기를 바란다“고 말했다.