[헤럴드경제 = 김상수 기자] 휴롬이 오는 19일 GS홈쇼핑 ‘소유진쇼’를 통해 ‘H420 레드 에디션’을 처음으로 선보인다고 18일 밝혔다.

‘소유진쇼’는 배우 소유진이 가족의 일상을 아우르는 라이프스타일 큐레이터로 나서는 GS홈쇼핑 프로그램이다.

휴롬은 배우 소유진이 실제 8년간 휴롬 착즙기를 사용한 경험을 토대로 프로그램을 진행하게 됐으며, 이번 방송 한정판으로 H420 레드 에디션 제품을 선보인다.

휴롬 H420 착즙기는 ‘대한민국 특허기술상’ 최고상을 수상한 멀티 스크루를 탑재하고 휴롬만의 저온 저속 착즙 기술이 적용돼 채소 과일을 천천히 눌러 짜 열 발생과 공기 접촉을 최소화한다. 효소, 비타민, 파이토케미컬 등 채소 과일에 담긴 복합 영양이 살아있는 엔자임 주스를 만들어 준다.

재료 준비부터 세척까지 사용자 편의성도 높였다. 메가 호퍼를 적용해 채소 과일을 통째로 넣을 수 있으며, 투입 후 자동으로 재료를 잘라줘 따로 재료 손질할 필요가 없다. 제품 앞면 주스 포켓을 통해 착즙 시 주스가 차오르는 모습을 확인할 수 있고, 세척도 부품을 분리해 흐르는 물에 간편히 세척 가능하다.

슬림한 유선형 디자인으로 제작됐으며, 크리스탈 커팅 디자인의 메가 호퍼와 본체가 강조됐다. 색상은 포레스트 그린, 샌드베이지, 다운 핑크, 레드 에디션 등이다.

휴롬은 오는 19일 저녁 7시30분 ‘소유진쇼’를 통해 H420 착즙기를 선보이며, 정가 49만9000원에서 카드 할인 등 혜택가 적용 시 최대 39만원대로 할인 판매한다. GS홈쇼핑 VVIP 고객은 35만원대에 구입이 가능하다. 구매자 전원에게 요아이 체성분 체중계를 사은품으로 증정한다.

휴롬 관계자는 “이번 방송을 통해 가족의 일상 속에서 채소 과일의 다양한 영양으로 건강한 루틴을 만들어 가는데 도움이 됐으면 한다”고 전했다.