임직원 직무역량 강화 및 학습하는 기업문화 조성

[헤럴드경제=최은지 기자] 오스템임플란트는 한국산업인력공단 주최로 서울 페어몬트 앰배서더 호텔에서 열린 ‘2025년 인적자원개발 우수기관 인증 수여식’에서 인증서 및 인증패를 받았다고 18일 밝혔다.

이 인증은 인적자원의 역량 제고와 경쟁력 강화를 위해 시행하는 제도로, 인적자원 개발과 관리의 모범 기준을 충족하는 기관 및 기업에게 부여된다. 고용노동부와 교육부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등 4개 정부 부처가 공동 인증하는 만큼, 높은 공신력을 지녔다.

인증의 유효기간은 3년으로, 오스템임플란트는 2016년과 2019년, 2022년에 이어 올해까지 4회 연속 인증 획득에 성공하며 Best HRD 인증 로고 활용, 정기 근로감독 면제, 고용지원금 선정 가점 등 각종 혜택을 유지할 수 있게 됐다.

오스템임플란트는 임직원의 직무역량 강화를 위해 다양한 교육 프로그램을 지속적으로 확대하고 구체화함으로써 연속 인증을 받았다.

실제로 오스템임플란트는 직급 및 연차별로 세분화한 임직원 공통역량 강화 교육을 2017년부터 운영해오고 있으며 최근에는 온라인 과정을 추가하는 등 상시 학습 체계를 마련했다.

신규 입사자에게는 담당할 직무에 대한 기초지식 습득은 물론 단계적으로 업무 역량을 높일 수 있는 레벨업 과정을 제공하며 모든 임직원을 대상으로 어학, IT, OA, 회계 등 폭넓은 분야에 걸친 성장 지원 프로그램을 운영하고 있다.

영업직군은 한층 특화된 프로그램을 통해 국내외 임플란트 영업 시장의 전문가로 육성하는 한편, 직책자들에겐 조직 내 의사소통, 팀원 육성 및 코칭, 성과관리 등의 교육을 실시해 리더로서의 자질과 역량 향상을 꾀하고 있다.

오스템임플란트 관계자는 “인적자원에 대한 관심을 높이고 체계적 관리와 개발을 위한 노력을 지속한 덕에 우수기관 인증을 4회 연속 획득할 수 있었다”며 “인사 및 교육 제도를 한층 더 차별화하고 고도화할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.