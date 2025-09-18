전날보다 5.7%p 상승…영동 지역에 5∼20㎜ 비 예보

[헤럴드경제=채상우 기자] 최악의 가뭄이 이어진 가운데 강릉에 고마운 비소식이 이겠다.

18일 예상 강수량은 영동 지역 5∼20㎜, 영서 지역 5㎜ 안팎이다.

낮 최고 기온은 내륙 22∼26도, 산지(대관령·태백) 18∼19도, 동해안 22∼25도 등이다.

극심한 가뭄을 겪는 강릉 지역에 생활용수 87%를 공급하는 오봉저수지의 저수율은 이날 오전 6시 기준 23.4%(평년 71.8%)로, 전날보다 5.7%포인트(p) 올랐다.

오봉저수지의 저수율 상승에 영향을 주는 지점의 강수량은 지난 17일부터 이날 오전 6시까지 강릉 닭목재 87㎜, 강릉 도마 85㎜, 오봉지소 67㎜, 강릉 왕산 57㎜ 등이다.

이 밖에 속초 대포 128.5㎜, 속초 설악동 124.5㎜, 고성 현내 78.5㎜ 등의 강수량을 기록했다.

기상청은 “동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다”며 “해안가 안전사고에 유의해야 한다”고 당부했다.