9월 27일 불암산 유아숲체험장… 어린이 체험·생태교육·벌룬쇼·마술쇼 등 다채로운 프로그램 책쉼터 방긋과 불암산 피크닉장이 더해져 한나절 나들이 명소로 자리매김 수락산 유아숲에는 목재 트리하우스 신설 추진, 숲속 모험 체험 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)는 오는 9월 27일 불암산 유아숲체험원 일대에서 ‘제12회 유아숲 가족축제’를 개최한다.

숲과 자연 속에서 아이들이 마음껏 뛰어놀며 생태를 배우고, 오감을 통해 자연과 교감할 수 있도록 하기 위해서다. 사전 예약 없이 현장에서 누구나 자유롭게 참여할 수 있으며, 오전 10시부터 오후 4시까지 진행된다.

축제에는 아이들의 호기심과 창의력을 키워줄 체험부스 9개와 다양한 부대공연으로 꾸려진다. 체험부스에서는 숲과 자연에서 얻은 재료를 활용해 만들기와 놀이를 접목한 프로그램이 진행된다.

나뭇잎 관찰과 도장 찍기, 거미줄 곤충 다트 놀이, 누에고치 방울꽃 만들기, 숲속 전래놀이, 지렁이 달리기 등 생태교육과 놀이가 결합된 체험이 마련돼 아이들의 오감을 자극하고 자연에 대한 이해를 넓혀줄 예정이다.

또 오후 1시부터는 2024년 가을 새로 조성된 불암산 피크닉장에서 마술쇼, 버블쇼, 벌룬쇼 등 흥미로운 공연이 이어진다.

축제가 열리는 불암산 유아숲체험장 주변에는 책쉼터 ‘방긋’과 불암산 피크닉장을 조성하여 숲과 책, 휴식이 어우러진 복합 힐링 공간으로 재탄생했다. 방문객들은 체험을 마친 뒤 자연 속에서 책을 읽거나 가족과 함께 도시락을 즐기며 여유로운 시간을 보낼 수 있다.

구는 불암산뿐 아니라 수락산, 영축산, 태릉, 노원골 등 총 5곳의 유아숲 체험장을 운영하며, 지역 내 아이들에게 자연 친화적인 배움과 놀이의 기회를 제공하고 있다.

특히 수락산 유아숲체험장에는 새롭게 체험형 목재 트리하우스를 설치해 아이들이 숲속 모험과 탐험을 생생하게 체험할 수 있도록 준비 중이다. 구는 이러한 시설 확충을 통해 유아숲 체험 프로그램을 더욱 풍성하게 운영한다는 방침이다.

오승록 노원구청장은 “숲속에서 뛰놀며 자연을 체험하는 것은 성장기 아이들에게 최고의 교육이자 힐링”이라며 “아이들이 숲 체험을 통해 사회성 발달은 물론 정서 및 인지적 자아 개념을 확립하고 미래의 동량이 될 수 있도록 시설 확충에 노력하겠다”고 말했다.