[헤럴드경제=신동윤 기자] 가상자산 대장주 비트코인이 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인하에도 불구하고 약세를 면치 못하고 있다.

18일 금융투자업계에 따르면 미 가상자산 거래소 코인베이스에 따르면 미 동부 시간 17일 오후 2시 24분(서부 오전 11시 24분) 비트코인 1개당 가격은 24시간 전보다 1.05% 내린 11만5732달러에 거래됐다.

이날 비트코인은 미 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 결정을 앞두고 11만7000달러대까지 올라섰으나, 이후 0.25%포인트 인하 결정 이후 약세로 전환했다.

가격은 연준 발표 후 11만5000달러선 아래까지 떨어지기도 했다.

연준은 이날 9개월 만에 0.25%포인트의 기준금리 인하를 결정했다. 도널드 트럼프 행정부 들어선 첫 금리 인하다.

연준은 이와 함께 연내 두 차례 추가 인하도 시사했다.

전문가들은 최근 비트코인 가격이 최고가 경신 이후 차익실현이 이어지고 있다는 점을 비롯해 가격 상승을 위한 새로운 모멘텀이 없다는 점에서 지지부진한 흐름을 보이고 있다고 본다.

특히, 경기 둔화 우려가 식지 않고 있다는 점도 요인 중 하나로 꼽힌다. 금리 인하 국면에서는 위험자산에 대한 투자 심리가 살아나 비트코인 가격이 상승하는 경향이 있지만, 이번에는 경기 둔화 가능성으로 금리를 인하한다는 분석도 있는 만큼 투자자들이 가상자산 매수를 주저하고 있다는 것이다.

이날 9월 미 연방공개시장위원회(FOMC) 직후 기자회견에 나선 제롬 파월 미 연준 의장은 고용시장 악화에 대한 우려에 시간을 많이 할애했다. 그는 대규모 고용 수정치에 대해 “노동시장이 더는 견고하지 않다는 의미”라며 “노동 공급이 명백히 크게 줄었고 수요도 급격히 감소했다”고 평가했다.

또 “고용시장에 하방 위험이 증가했다”며 “최근의 일자리 증가 속도는 실업률을 일정하게 유지하는 데 필요한 ‘손익분기점’ 수준을 밑도는 것으로 보이는데 노동력 공급과 수요 둔화가 동시에 나타나는 것은 이례적”이라고 진단했다.

이 같은 발언들에 주가지수는 순간 낙폭을 확대했다. 나스닥 지수는 장 중 낙폭을 -1.23%까지 벌리기도 했다. 금리인하 자체보단 고용 냉각과 경기 악화라는 인하 배경이 공포심을 자극했기 때문이다.

내년 금리 전망도 매파적이었다. 점도표상 2026년 금리인하는 1회에 그칠 것으로 예상되는데 이는 현재 시장 전망치인 2~3회보다 느린 속도다.

비트코인을 제외한 주요 알트코인도 약세를 보이고 있다.

같은 시간 시가총액 2위 이더리움은 0.56% 하락한 4484달러에 거래됐다. 이더리움은 이날 4500달러선을 넘었다가 다시 떨어졌다. 엑스알피(리플)는 0.87% 내린 3.03달러를 나타냈다.

솔라나와 도지코인도 각각 1.70%와 1.31% 내린 246.17달러와 0.27달러에 거래됐다.

한편, 가상자산 가격 반등을 기대해 볼 만한 신호도 나타나고 있단 평가도 있다. 최근 수일간 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)에 투자금이 순유입되고 스테이블코인 공급이 확대되고 있는 점이 그 근거다. 스테이블코인 공급 확대는 가상자산 시장에 투입되는 현금이 유입 중이란 점을 의미하고 현물 거래소 내 매수 대기 자금이 늘고 있다는 것으로 해석되는 대목이다. 과거에도 스테이블코인 시가총액과 비트코인 가격 상승은 높은 상관관계를 보였다.