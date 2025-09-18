[헤럴드경제=신동윤 기자] 미국 뉴욕증시 3대 주가지수가 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 ‘입’에 냉온탕을 오가며 출렁인 끝에 혼조로 마감했다.

연준은 시장의 예상대로 기준금리를 25bp(1bp=0.01%포인트) 인하했다. 하지만 고용 시장 악화에 때한 파월 의장의 발언이 경기 침체에 대한 공포심을 자극했고, 점도표 상의 내년 금리 전망도 ‘매파(긴축 선호)’적 시각이 드러나며 투자자들을 긴장시키며 주가 지수의 낙폭을 순간 확대시켰다. 다만, 도널드 트럼프 미국 대통령 발(發) 관세 전쟁에 따른 인플레이션(물가 상승)이 단기적이라고 분석하면서 ‘스태그플레이션(Stagflation, 경기 둔화 속 물가 인상)’에 대한 우려를 덜어 주가 반등을 이끌었다는 평가가 나온다.

18일 금융투자업계에 따르면 17일(미국 동부시간) 미 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 260.42포인트(0.57%) 오른 4만6018.32에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 6.41포인트(0.10%) 내린 6600.35, 나스닥종합지수는 72.63포인트(0.33%) 밀린 2만2261.33에 장을 마쳤다.

연준은 전날부터 이틀 일정으로 진행된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례 회의에서 시장 예상대로 기준금리를 25bp 인하했다. 12명의 투표 위원 중 50bp 인하를 주장한 스티븐 마이런 연준 이사를 제외하고 11명이 동의했다.

분기 경제전망요약(SEP)에 담긴 점도표에서도 연내 기준금리가 50bp 추가 인하될 것으로 전망됐다. 시장 예상에 부합하는 비둘기(완화 선호)파적 전망치다.

하지만 주요 주가지수는 장중 급등락을 거듭하며 방향을 잡는 데 어려움을 겪었다. 회의 후 기자회견에서 파월의 발언을 두고 시장의 반응이 엇갈렸기 때문으로 풀이된다.

파월은 이날 고용시장 악화에 대한 우려에 시간을 많이 할애했다. 그는 대규모 고용 수정치에 대해 “노동시장이 더는 견고하지 않다는 의미”라며 “노동 공급이 명백히 크게 줄었고 수요도 급격히 감소했다”고 평가했다.

또 “고용시장에 하방 위험이 증가했다”며 “최근의 일자리 증가 속도는 실업률을 일정하게 유지하는 데 필요한 ‘손익분기점’ 수준을 밑도는 것으로 보이는데 노동력 공급과 수요 둔화가 동시에 나타나는 것은 이례적”이라고 진단했다.

이 같은 발언들에 주가지수는 순간 낙폭을 확대했다. 나스닥 지수는 장 중 낙폭을 -1.23%까지 벌리기도 했다. 금리인하 자체보단 고용 냉각과 경기 악화라는 인하 배경이 공포심을 자극했기 때문이다.

내년 금리 전망도 매파적이었다. 점도표상 2026년 금리인하는 1회에 그칠 것으로 예상되는데 이는 현재 시장 전망치인 2~3회보다 느린 속도다.

다만 파월이 인플레이션에 대해 “관세 여파가 단기적이고 일회성 변화 수준에 그칠 것”이라고 언급한 전후로 주가는 낙폭을 빠르게 좁혔다. 파월이 “인플레이션 효과가 더 지속될 가능성도 있어 평가하고 관리해야 할 위험”이라고 덧붙였지만 스태그플레이션 우려를 시장이 덜어낸 결과로 해석된다.

크리스토퍼 럽키 FWD본즈 수석 이코노미스트는 “FOMC 위원들은 이번 회의에서 가능한 한 최소 폭으로 금리인하를 결정함에 따라 사실상 공황 상태에 빠지진 않았다”며 “회의당 한 차례 금리인하는 연준이 더는 관세발 인플레이션을 심각한 위협으로 여기지 않는다는 의미이고 스태그플레이션보단 고용 우려가 최우선 과제로 떠올랐다는 뜻”이라고 말했다.

기술주 비중이 큰 나스닥 지수와 다르게 우량주 위주의 다우 지수와 중·소형주 위주의 러셀2000은 강세였다. 기술주보다 중·소형주와 우량주가 상대적으로 금리인하 효과가 더 크다.

업종별로는 필수소비재와 금융이 1% 가까이 올랐다. 기술은 0.7% 하락했다.

시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업 중 엔비디아와 브로드컴의 낙폭이 3% 안팎으로 컸다.

엔비디아는 중국 정부가 자국 기업에 최신 인공지능(AI) 칩 구매를 금지했다는 소식이 전해진 뒤 낙폭이 커졌다.

반면 중국 기술업체들은 매수세가 집중됐다. 중국 최대 전자상거래 업체 알리바바는 자체 AI 칩의 대형 고객사를 확보했다는 소식에 주가가 2% 넘게 올랐다. 핀둬둬도 4% 넘게 뛰었다.

미국 차량공유 플랫폼 리프트는 구글의 모기업 알파벳이 소유한 자율주행차 기업 웨이모와 상업적 계약을 체결했다는 소식에 주가가 13% 급등했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 현재 연방기금금리 선물시장은 12월까지 기준금리가 50bp 인하될 확률을 81.8%로 반영하고 있다. 연말까지 2회 추가 인하를 유력하게 본다는 의미다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 0.64포인트(3.91%) 내린 15.72를 가리켰다.