[헤럴드경제=강승연 기자] 젝시믹스는 지난 13~14일 신광 미츠코시 백화점 A11에서 열린 ‘2025 NGP 대만 보디빌딩 파이널 그랑프리’의 공식 후원사로 참가했다.

젝시믹스는 지난 4월 타이베이 송산 문화창조단지에서 진행된 아시안 내추럴 보디빌딩 신인·아마추어 대회에 이어 이번에도 공식 후원사로 함께 했다.

NGP는 대만에서 개최하는 내추럴 보디빌딩 대회다. 모든 참가자는 WADA(세계반도핑기구) 기준의 검사를 거치며, 위반 시에는 영구 출전 금지 등 강력한 제재가 적용된다.

한국의 에이펙스코리아, 일본의 나바재팬 등 대회를 통해 아시아 내추럴 보디빌딩 네트워크를 확장하고 있다. 대만 선수들의 글로벌 대회 진출도 지원하고 있다.

대회가 열린 신광 미츠코시 백화점 A11은 젝시믹스 대만 3호 매장이 위치한 곳이다. 대회에는 1500여명의 관람객들과 선수들이 참여했다.

젝시믹스는 대회 기간 신규 하이엔드 레깅스 라인인 ‘어나더라벨(Another Label)’이 높은 판매고를 올렸다고 전했다.

젝시믹스는 대만에서 열리는 글로벌 스포츠 대회에 공식 스폰서로 참여하며 브랜드 인지도를 높이고 있다. 대회 공식 후원사인 현지 프로틴 브랜드 ‘ROYALPRO’와의 컬래버, 홍콩 1위 헬스 체인 ‘24/7 피트니스’ 등과도 협업을 준비하고 있다.

젝시믹스 관계자는 “대만에서 요가와 필라테스 외에도 짐 웨어에서의 독보적인 성장률을 만들기 위해 노력하고 있다”며 “앞으로도 대만 내에서의 입지를 넓히기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.