“청년고용 위해 기업 노력 필요”

[헤럴드경제=문혜현·서영상 기자] 이재명 대통령은 16일 “세종집무실·세종의사당 건립을 차질없이 추진하겠다”고 말했다.

이날 오전 취임 후 처음으로 정부 세종청사에서 국무회의를 개최한 이 대통령은 “대한민국 현재 최대 과제는 지속 성장하는 것이고, 지속 성장의 가장 큰 토대는 균형 발전”이라며 이같이 말했다.

이 대통령은 거듭 지방 균형 발전의 중요성을 강조하면서 “대한민국의 지속적인 성장 발전을 위해 이제는 국가 균형 발전은 선택이 아니라 운명”이라며 “인공지능과 지역별 맞춤 전략에 따른 균형 성장 거점 구축에도 박차를 가하도록 하겠다”고 목소리를 높였다.

이 대통령은 계속해서 “행정수도 세종의 완성은 균형 발전의 주춧돌을 놓는 일”이라며 “전국이 고르게 발전의 기회를 누리는 나라를 만드는 것이 지속가능한 대민 만드는 확고한 길이라는 점을 다시 한번 말씀드린다”고 했다.

이어 이 대통령은 이날 기업들을 향해 청년 신규 채용을 독려하기도 했다.

이 대통령은 “오늘은 기업들에게 특별한 요청을 드릴까 한다. 한 아이를 키우기 위해서 온 마을이 나서야 한다는데 청년고용을 위해 기업의 노력이 필요하다”면서 “미래 성장 동력인 청년 일자리 (창출에 기업들이) 세심하게 추진해달라”고 당부했다.

그러면서 이 대통령은 “팀코리아의 정신으로 통상 파고를 정부와 힘을 합쳐 극복하고 있는 우리 기업들이, 청년 고용난이라는 또 하나의 고비를 넘는데도 힘을 합쳐주길 부탁드린다”면서 “청년도 기업도 국가도 모두 윈윈하는 새 물꼬를 트자는 간곡한 당부의 말씀을 드린다”고 호소했다.