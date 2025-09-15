[헤럴드경제=김주리 기자] 가수 태진아(72·본명 조방헌)가 소유 중인 서울 이태원 건물이 350억 원에 매물로 나온 것으로 전해졌다.

14일 부동산 업계 등에 따르면 태진아는 최근 서울 용산구 이태원동 건물을 내놓았다.

지하 1층에서 지상 5층 규모의 이 건물은 그가 2013년 약 47억 원(세금 포함 추정)에 매입한 뒤 지금까지 보유해온 부동산이다. 실제 거래가 성사될 경우, 12년 만에 약 300억 원에 달하는 시세차익이 예상된다.

태진아는 매입 이후 건물을 리모델링해 활용도를 높였다. 현재 1층에는 직접 운영하는 카페 겸 레스토랑이 들어서 있고, 3층은 본인이 대표로 있는 진아엔터테인먼트 사무실로 쓰이고 있다. 건물 인근에는 신분당선 동빙고역 개통과 유엔사부지 복합개발 등 굵직한 개발 호재가 예정돼 있다.

한편 태진아는 1973년 ‘추억의 푸른 언덕’으로 데뷔해 ‘옥경이’ ‘미안 미안해’ ‘동반자’ ‘사랑은 아무나 하나’ 등 수많은 히트곡을 냈다.

1981년 이옥형 씨와 결혼해 두 아들을 두고 있다. 차남은 가수 겸 배우 이루(본명 조성현)다.