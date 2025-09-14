1조 3000억 원대 재산분할을 둘러싼 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터나비 관장의 이혼 소송이 대법원 전원합의체에 회부될 가능성이 제기되면서 법조계와 재계의 이목이 쏠리고 있다.

14일 법조계에 따르면, 대법원 1부(주심 서경환 대법관)는 지난해 7월 상고장을 접수한 이후 1년 2개월째 사건을 심리 중이다. 최근에는 오는 18일 열리는 전원합의체 심리에 이 사건이 포함될 수 있다는 관측이 나오고 있다.

현재까지 대법원이 공개한 심리 대상에는 해당 이혼 소송이 포함돼 있지 않지만, ‘보고 사건’으로 분류돼 대법관들이 주요 쟁점을 함께 검토 중인 것으로 알려졌다. 일반적으로 대법원은 소부에서 합의가 어렵거나 기존 판례 변경이 필요한 경우 전원합의체로 사건을 넘긴다. 대법원장이 직권으로 회부하는 사례도 존재한다.

다만, 전원합의체 회부 여부와 관계없이 소부에서 쟁점을 정리해 선고하는 방식도 가능해, 최종 결정까지는 좀 더 지켜볼 필요가 있다.

최 회장과 노 관장의 이혼 소송은 국내 재계에서 유례없는 규모의 재산분할이 걸린 사건으로, ‘세기의 이혼’으로 불린다. 1심은 SK그룹 주식을 최 회장이 선대로부터 증여·상속받은 ‘특유 재산’으로 판단해 재산분할 대상에서 제외했고, 이에 따라 노 관장에게 665억 원을 분할하라고 판결했다.

그러나 항소심은 1990년대 노태우 전 대통령과 최종현 SK그룹 선대 회장 간의 정경유착을 언급하며, SK그룹의 기업가치 상승에 노 관장의 기여가 있었다고 판단했다. 이에 따라 재산분할 금액은 1조 3808억 원으로 대폭 상향됐다.

이번 대법원 판단은 단순한 개인 간의 이혼 소송을 넘어, 고액 자산가의 재산분할 기준과 기업 지분의 성격에 대한 법적 판단을 가를 중대한 분수령이 될 것으로 보인다.