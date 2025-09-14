방한 중인 크리스토퍼 랜도 미국 국무부 부장관이 14일(현지시간) 서울 명동성당을 찾아 영어 미사에 참석했다. 랜도 부장관은 자신의 SNS 계정(X·옛 트위터)을 통해 “서울의 로마 가톨릭 대성당에서 영어 미사에 참석하는 축복을 받았다”며 “성당이 한국인과 외국인으로 가득 찬 모습에 감명을 받았다”고 밝혔다.

그는 미사 중 헌금 방식에 대해서도 언급했다. “사람들이 제단 앞으로 나와 바구니에 헌금을 넣는 모습은 나에게는 새로운 것이었다”며, 미국에서는 흔치 않은 방식이라고 설명했다.

랜도 부장관은 이날 미사에서 “찰리 커크의 영혼과 그의 가족을 위해, 우리나라를 위해, 그리고 한국과 태평양 제도들로의 성공적인 방문을 위해 기도했다”고 전했다. 이는 지난 10일 총격으로 사망한 미국 보수 진영 인플루언서 찰리 커크를 애도한 것으로 풀이된다.

커크의 사망 이후 미국 정치권에서는 그를 향한 추모가 이어지는 가운데, 정치적 폭력에 대한 논쟁도 확산되고 있다. 랜도 부장관은 앞서 커크 총격 사건과 관련해 “폭력과 증오를 미화하는 외국인은 우리나라에서 환영받지 못한다”고 밝힌 바 있다.

미 국무부 역시 관련 입장을 내놨다. 대변인은 성명을 통해 “우리 행정부는 미국의 국가안보 이익에 부합하지 않는 사람들에게 비자를 발급해서는 안 된다고 믿는다”고 강조했다.